Cuatro ideas de propósitos de Año Nuevo y cómo no abandonarlos

Dawn Jackson Blatner, dietista, nutricionista y autora de "The Superfood Swap" ("El cambio a los superalimentos", en español), recomienda practicar la alimentación intuitiva y consciente como propósito de Año Nuevo.

La experta explica que la alimentación intuitiva es un estilo de alimentación en el que la comida no se clasifica como "buena" o "mala" sino que, en lugar de seguir normas externas marcadas por la cultura de la dieta, el foco se centra en escuchar las señales naturales de tu cuerpo. La alimentación consciente consiste en comer más despacio mientras saboreas y disfrutas los alimentos escuchando las señales de tu cuerpo.

Para conseguirlo, Blatner recomienda marcarse un propósito de Año Nuevo que consista en eliminar todas las distracciones posibles mientras comes. La experta afirma que esto te ayudará a comer de forma más pausada para disfrutar conscientemente de los platos y digerir correctamente los alimentos.

¿Por qué es importante esta práctica? Porque las investigaciones han demostrado que masticar demasiado deprisa los alimentos puede hacer que comamos más comida de la necesaria y provocar una sensación incómoda de pesadez. Por ejemplo, en un estudio publicado en 2016 en la revista American Journal of Clinical Nutrition, se descubrió que los participantes que se llevaban menos cantidad de comida a la boca comían más lentamente y, por tanto, menos que quienes tomaban bocados más grandes.

Además, Blatner explica que llevarse pequeñas cantidades de comida a la boca reduce la cantidad de alimentos que fermentan por las bacterias en el tracto intestinal y que pueden causar gases e hinchazón.