La historia de los Nike Dunk
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"Sé fiel a tu universidad". Era la temporada del básquetbol universitario 1985-86 y Nike tuvo la idea de combinar conjuntos de calentamiento y tenis con los colores de los principales equipos universitarios. Así nacieron los Dunk y el programa de colores universitarios.
Tanto a los jugadores como a los fans les encantó la amplia línea de ropa y tenis que aportaron una nueva energía de color al nivel universitario. Pero resultó que los inconfundibles colores también llamaron la atención de quienes no tenían relación con el básquetbol universitario. La lona de los Dunk demostró ser lo suficientemente flexible como para abrirse al arte, la moda, la música y la cultura global.
Pero, ¿de dónde vienen los Dunk? Los tenis de básquetbol Nike más populares del momento, como los Legend de 1984, los Terminator del 85 y los Jordan 1 del 85 (en la foto de arriba), se mezclaron para dar lugar a los Dunk. De hecho, los Dunk nacieron con un plazo de entrega ajustado: se diseñaron, desarrollaron y enviaron en un plazo de seis semanas.
Los Dunk dejaron de aparecer hasta que los skaters (en algún momento de los 90) los descubrieron en tiendas de ofertas a bajo precio. Tan importantes como la accesibilidad, los Dunks tenían el look y la función para el skateboarding y para hacer acrobacias.
A finales de los 90, Nike había comenzado su primer gran impulso en el skateboarding con diseños específicos para este deporte, pero con estilos como el Chaod (en la foto de arriba), que nunca llegaron a ser populares. No obstante, la comunidad del skateboarding seguía pidiendo los Dunk.
Después de buscar ideas en varias tiendas independientes, Nike rediseñó los Dunk a principios de los 2000 con los Dunk Low Pro SB, acolchando la lengüeta y reforzándola un poco, sin dejar de mantenerse fiel al espíritu de los Dunk originales. Los primeros cuatro skaters profesionales de Nike SB recibieron licencia para ser creativos y añadir su propia versión de los tenis. Arriba, los Nike Dunk Low Pro SB Supa reciben el apodo del destacado skater Danny Supa.
Los Dunk regresaron y Nike SB consolidó el paso de los tenis de la cancha al cemento.
Las variantes y las colaboraciones son infinitas, y por eso estos tenis son un clásico que no pasan de moda.