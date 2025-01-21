Salta a la acción con rapidez y facilidad con los Zion 4 de la marca Jordan
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El diseño mejorado de la cuarta generación de Zion continúa con la excelencia de los tenis exclusivos en fuerza y velocidad a la vez que mejora su amortiguación y durabilidad.
- El diseño de los nuevos Zion 4 de la franquicia Jordan resalta la fuerza y la velocidad que caracterizan el estilo de juego de la superestrella de la NBA Zion Williamson.
- Los elementos más destacados del modelo son una suela de diseño computacional que ofrece más durabilidad en la cancha, una entresuela incorporada Cushlon 3.0 y una unidad Air Zoom Strobel de largo completo para proporcionar una capa doble de amortiguación elástica.
- El cuarto diseño exclusivo de Zion se lanzará próximamente en Jordan.com y tiendas seleccionadas.
La marca Jordan agrega a su línea de tenis de básquetbol exclusivos unos Zion de cuarta generación. Los Zion 4 se caracterizan por su comodidad y durabilidad. Además, están diseñados para destacar la característica combinación de fuerza y velocidad que Zion Williamson, de los New Orleans Pelicans, siempre muestra en la cancha.
Diseñados para ayudar a los jugadores a entrar en acción rápidamente y pasar sin problemas de movimiento en movimiento, los Zion 4 de corte low se mantienen fieles a la estructura de la entresuela incorporada de sus predecesores y mantienen el mismo enfoque en la responsividad, la contención y la protección contra impactos. Por si fuera poco, esta última versión cuenta varias mejoras muy atractivas para quienes buscan unos tenis cómodos y duraderos.
Una de las nuevas características de estos Zion de cuarta generación es una entresuela incorporada Cushlon 3.0 sobre una unidad Air Zoom Strobel de largo completo que sigue una línea curva. Esta combinación ofrece a cualquier amante del fútbol una doble capa de amortiguación para actuar rápido y aterrizar con suavidad. La suela de diseño computacional ofrece más durabilidad en las zonas de mayor desgaste y una tracción adicional donde más se necesita.
Además de las nuevas características funcionales, este modelo está disponible en varias combinaciones de colores innovadoras que agregan una estética sofisticada y elegante. Los tenis se lanzarán en acero damasco, una atrevida combinación de colores en plata, negro, amarillo pálido y verde.
Además, estos tenis también están disponibles en dos combinaciones de colores adicionales que amplían la temática de los Zion 3. La primera es Mud to Marble, una elegante combinación de colores marrón chocolate que se realza con un verde pálido. Esta combinación hace referencia al esfuerzo de Williamson en su camino desde un pequeño pueblo de Carolina del Sur hasta la NBA. La segunda es Forged in Fire, una ardiente combinación de naranja, negro y blanco que también hace referencia al camino de la estrella del baloncesto desde sus humildes comienzos hasta que alcanzó el éxito. Además de estas versiones, la combinación de colores en blanco y negro que aún no se ha lanzado le da el toque clásico a la línea de los Zion 4.
Los Zion 4 estarán disponibles próximamente en Jordan.com y tiendas seleccionadas.