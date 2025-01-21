Salta a la acción con rapidez y facilidad con los Zion 4 de la marca Jordan

Además, estos tenis también están disponibles en dos combinaciones de colores adicionales que amplían la temática de los Zion 3. La primera es Mud to Marble, una elegante combinación de colores marrón chocolate que se realza con un verde pálido. Esta combinación hace referencia al esfuerzo de Williamson en su camino desde un pequeño pueblo de Carolina del Sur hasta la NBA. La segunda es Forged in Fire, una ardiente combinación de naranja, negro y blanco que también hace referencia al camino de la estrella del baloncesto desde sus humildes comienzos hasta que alcanzó el éxito. Además de estas versiones, la combinación de colores en blanco y negro que aún no se ha lanzado le da el toque clásico a la línea de los Zion 4.



Los Zion 4 estarán disponibles próximamente en Jordan.com y tiendas seleccionadas.