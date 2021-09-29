Guía del corredor para usar shorts de compresión

Al ejercer presión sobre los músculos, la compresión aumenta el flujo sanguíneo y envía más nutrientes a los músculos, dándoles más de lo que necesitan para rendir al máximo durante la actividad extenuante.Pero la compresión puede ofrecer otros beneficios al correr.

Correr con shorts de compresión te da un estilo más aerodinámico.El estilo aerodinámico creado por los shorts lisos y ajustados reduce la resistencia .Según un estudio publicado en la revista Medicine & Science in Sports and Exercise, "una pequeña reducción de la resistencia aerodinámica" puede dar como resultado un aumento del rendimiento.Esto es especialmente beneficioso en los deportes de alta velocidad, como el running.

La elasticidad de los shorts de compresión también puede proporcionar apoyo a los movimientos articulares.Un ensayo clínico publicado en el Journal of Sports Science concluyó que la elasticidad de la ropa de compresión podría aumentar la torsión de flexión y extensión, y "ayudar a los isquiotibiales a controlar la pierna al final de la fase de balanceo en el sprint."Los investigadores también descubrieron que los shorts de compresión reducían la fuerza de impacto.

Este estudio destaca las posibles ventajas que ofrecen los shorts de compresión.Las articulaciones reciben un mayor soporte a lo largo de los movimientos para rendir mejor, mientras que la fuerza de impacto se reduce para limitar el riesgo de lesiones.

Por último, los shorts de compresión ayudan a regular la temperatura corporal.Por ejemplo, la tecnología Nike Dri-FIT mueve la humedad y el sudor de la piel hacia la prenda, donde se evapora.La mejora de la termorregulación puede aumentar el rendimiento deportivo.Cuando la temperatura aumenta, el cuerpo tiene que esforzarse más para enfriarse, lo que requiere una energía que se utilizaría mejor en tu deporte.