Aprende a establecer objetivos específicos

Todos nos pusimos objetivos alguna vez. Establecerlos es fácil porque soñar en grande puede ser realmente divertido. Lo que es verdaderamente difícil, en cambio, es seguir adelante para hacer esos sueños realidad.

Mi consejo es tomar el objetivo grande y dividirlo en microobjetivos más específicos y factibles de hacer.

Por ejemplo, tengo clientes que me dicen que su objetivo es recuperar la figura. Ese es el objetivo general. Pero es fácil posponer todo hasta el día siguiente porque no hay una fecha límite y no hay una manera cuantitativa de medir si lo está alcanzando o no.

Por eso, les pido que sean más específicos a partir de allí. "Quiero recuperar la figura así que comenzaré a entrenar". Con esto, nos estamos acercando, pero todavía no es lo suficientemente específico.