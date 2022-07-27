Cómo afecta el ejercicio al sistema inmunológico

El estrés oxidativo es un fenómeno que ocurre en el cuerpo cuando hay un desequilibrio de antioxidantes y moléculas conocidas como radicales libres. Aun siendo el estrés oxidativo una consecuencia natural de los procesos biológicos del cuerpo, como respirar, digerir comida e incluso ejercitarse, la exposición crónica a niveles altos de este estrés puede ser dañina.

De hecho, está asociado a problemas de salud como la diabetes, enfermedades cardíacas y cáncer. Esto se debe a que la acumulación de muchos radicales libres en el cuerpo sin suficientes antioxidantes para regularlos, puede causar daño celular y tisular, y terminar en enfermedad, según un artículo de evaluación en Frontiers in Physiology.

Aun cuando el ejercicio puede ser causa del estrés oxidativo, también puede fortalecer la capacidad de antioxidantes en el cuerpo para combatir los efectos negativos de este estrés desde todos los frentes, no solo al ejercitarse, comenta Heffron. Puede verse como un sistema de balance de poderes.

"La actividad física, ya sea planeada, un entrenamiento estructurado o movimientos corporales con las actividades diarias, puede aliviar los efectos dañinos causados por los radicales libres", dice Zaslow.

El ejercicio moderado previene el estrés oxidativo y protege contra enfermedades con inflamaciones leves como la aterosclerosis (acumulación de grasa en las arterias del corazón), comenta.

El ejercicio también se asocia a una menor incidencia de algunas enfermedades crónicas relacionadas con la edad, incluyendo enfermedades cardíacas, diabetes tipo 2 y algunos cánceres, según una evaluación de 2013 en Clinics. Según una evaluación de 2019 en Frontiers in Physiology, el entrenamiento de fuerza es igual de eficaz que el ejercicio aeróbico en cuanto a la reducción del riesgo de enfermedades crónicas en adultos mayores. Con más razón debemos hacer pesas.

Dato importante: el ejercicio de intensidad moderada es diferente para todos y se basa en el nivel individual de condición física. Para la mayoría de las personas, esto incluye cualquier tipo de entrenamiento o ejercicio que eleve la frecuencia cardíaca de 50 a 60% más del promedio en reposo, según la Clínica Cleveland.

Si no sabes bien qué tipo de ejercicio hacer (o cuánto), es mejor hablar con tu doctor para establecer una rutina que se adapte a tus necesidades.