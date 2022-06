Cómo limpiar el calzado Nike Air Force 1

Para eliminar las marcas del calzado de gamuza , un borrador de gamuza es muy útil. Si no tienes uno, usa el borrador de un lápiz o un borrador doméstico. Asegúrate de que el borrador esté limpio de manchas. Aplica un poco de presión, pero no frotes la gamuza con demasiada fuerza o podrías arriesgarte a dañar la tela. Usa un movimiento de vaivén para restregar las manchas más difíciles.Si eso no funciona, humedece la esquina de un paño seco con una pequeña cantidad de limpiador de gamuza, vinagre blanco o alcohol para frotar. Asegúrate de no empapar el calzado con el líquido, sino solo humedecer ligeramente la gamuza. Masajea el calzado con un movimiento rápido de lado a lado, y luego deja que la gamuza se seque. Si la mancha sigue siendo visible, repite el proceso.