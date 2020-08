Cambia tu diálogo interior

"No me sale naturalmente, pero ahí es cuando elijo ser optimista", afirma. "Me digo a mí misma: Shalane, este es el momento en que debes trabajar duro y no aflojar ante el dolor del entrenamiento. Lo que distingue a los mejores, incluso entre los atletas de elite, es su actitud y la forma en que enfrentan la adversidad. Considero a mi mente como un músculo en entrenamiento".



Cambiar el diálogo interno no es algo que se pueda lograr de un día para el otro. Es un trabajo en proceso que se vuelve un poco más rápido y natural con la práctica. Pronto, dominarás el poder de tu animador interno y verás cómo eso te ayudará a lograr cualquier desafío que te propongas.



Te desafiamos a mejorar tu diálogo interno para que te impulse a lograr más. Considera este microcambio de agregar un mantra positivo a tu próximo entrenamiento.



Conviértelo en un hábito: a menudo, la parte más difícil de un entrenamiento es no perdérselo. Así que, antes de comenzar tu entrenamiento de NTC, trata de repetirte internamente un mantra positivo como “ya hice la parte más difícil”. Luego, felicítate por haberte motivado y por creer en ti mismo. Cuando las cosas se compliquen durante el entrenamiento, vuelve a ese mantra: "ya hice la parte más difícil". Esto puede ayudarte a aumentar la seguridad en ti mismo, potenciarte y ayudarte a terminar a lo grande.