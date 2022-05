¿Es beneficioso tomar una ducha fría después de hacer ejercicio?

Si esperas remplazar la inmersión en agua fría (como un baño con hielos) con una ducha fría, lamentablemente, no son lo mismo. Mendez subraya que no solo la temperatura del agua entre los dos métodos es radicalmente diferente, sino que, al ubicarse debajo de un cabezal, el agua no entra en contacto con todo el cuerpo a la vez.

"Con una ducha fría, el cuerpo nunca está totalmente inmerso en la temperatura fría, lo que dificulta conseguir sus efectos plenos", agrega Mendez.

Según un artículo publicado en 2017 en Journal of Physiology, la inmersión en agua fría no produce impacto en la respuesta al estrés inflamatorio (no fue la primera investigación en desacreditar esta práctica común). De hecho, en un estudio de 2007, se cuestionó la validez de tomar un baño con hielos para prevenir el dolor muscular de inicio retardado (DOMS).

"En un nivel muy básico, el agua fría causa vasoconstricción ([el] endurecimiento de los vasos sanguíneos), mientras que el agua caliente produce vasodilatación (o) un aumento del tamaño de los vasos sanguíneos", afirma Jow. "Se ha pensado que aplicar hielo después de una lesión o ejercicio puede ayudar con la recuperación, pero, de hecho, es posible que lo contrario sea cierto. En las investigaciones basadas en el ejercicio que se centran en el efecto de los músculos, las articulaciones y los nervios, hay teorías diversas. (Por ejemplo), aplicar calor directamente después de un entrenamiento puede empeorar potencialmente el daño y la desintegración celular".

Si aun así quieres usar la inmersión en agua fría en tu rutina, Sten Stray-Gundersen, entrenador de alto rendimiento y fisiólogo del ejercicio de ROI Physical Therapy and Sports Performance en Austin, Texas, recomienda no hacerlo directamente después de un entrenamiento. "La inmersión en agua fría en realidad puede inhibir la síntesis de proteínas musculares, así que, si el crecimiento muscular es una prioridad, uno debería dejar el estrés por frío para antes del entrenamiento o, como mínimo, cuatro horas después de este", afirma.

A modo de contexto, la síntesis de proteínas musculares ocurre cuando el cuerpo produce proteína para reparar músculos dañados por el entrenamiento de resistencia. Por consiguiente, si la inmersión en agua fría puede impedir potencialmente que se dé este proceso vital, la recuperación del ejercicio y el rendimiento atlético se podrían obstaculizar.

Si la inmersión en agua fría no es tan provechosa como se creía anteriormente, ¿está bien solo reemplazar el baño con hielos con una ducha fría? Aunque las investigaciones sobre duchas frías y recuperación no son tan inquietantes, también tienen un poco de todo.