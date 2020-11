Detrás del diseño: ACG Smith Rock

En las zonas montañosas de Oregón no hay mucha cobertura y, a consecuencia de la nevada, el wifi en el hotel no funcionaba. Aunque fue duro no poder hablar con la familia para contarles nuestra aventura bajo la tormenta, estar incomunicados no estaba tan mal. Es tan sencillo perderte en la pantalla de un teléfono, que no aprecias lo que tienes frente a tus ojos. A veces, es importante desconectarte y volver a disfrutar de la naturaleza.