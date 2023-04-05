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      Ağırlığının En Az %20'si Oranında Sürdürülebilir Malzeme - Ayakkabı

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      Nike Crater Impact
      Nike Crater Impact Genç Çocuk Ayakkabısı
      Sürdürülebilir Malzemeler
      Nike Crater Impact
      Genç Çocuk Ayakkabısı
      Nike Jr. Mercurial Vapor 15 Club TF
      Nike Jr. Mercurial Vapor 15 Club TF Küçük/Genç Çocuk Halı Saha Kramponu
      Sürdürülebilir Malzemeler
      Nike Jr. Mercurial Vapor 15 Club TF
      Küçük/Genç Çocuk Halı Saha Kramponu
      ₺1.199,90
      Nike Juniper Trail 2 Next Nature
      Nike Juniper Trail 2 Next Nature Arazi Tipi Kadın Koşu Ayakkabısı
      Sürdürülebilir Malzemeler
      Arazi Tipi Kadın Koşu Ayakkabısı
      ₺1.849,90
      Nike Air Force 1 '07 Next Nature
      Nike Air Force 1 '07 Next Nature Kadın Ayakkabısı
      Sürdürülebilir Malzemeler
      Kadın Ayakkabısı
      ₺2.599,90
      Nike Air VaporMax 2021 Flyknit
      Nike Air VaporMax 2021 Flyknit Kadın Ayakkabısı
      Sürdürülebilir Malzemeler
      Nike Air VaporMax 2021 Flyknit
      Kadın Ayakkabısı
      Nike Air Vapormax 2021 FK
      Nike Air Vapormax 2021 FK Kadın Ayakkabısı
      En Çok Satan
      Nike Air Vapormax 2021 FK
      Kadın Ayakkabısı
      Nike Omni Multi-Court
      Nike Omni Multi-Court Genç Çocuk Kapalı Saha/Salon Ayakkabısı
      Sürdürülebilir Malzemeler
      Nike Omni Multi-Court
      Genç Çocuk Kapalı Saha/Salon Ayakkabısı
      ₺1.299,90
      Nike Revolution 6 FlyEase
      Nike Revolution 6 FlyEase Kolayca Giyilip Çıkarılabilen Genç Çocuk Yol Koşu Ayakkabısı
      Sürdürülebilir Malzemeler
      Nike Revolution 6 FlyEase
      Kolayca Giyilip Çıkarılabilen Genç Çocuk Yol Koşu Ayakkabısı
      ₺999,90
      Nike Air Max SYSTM
      Nike Air Max SYSTM Genç Çocuk Ayakkabısı
      Sürdürülebilir Malzemeler
      Nike Air Max SYSTM
      Genç Çocuk Ayakkabısı
      Nike Flex Experience Run 11 Next Nature
      Nike Flex Experience Run 11 Next Nature Erkek Yol Koşu Ayakkabısı
      Sürdürülebilir Malzemeler
      Erkek Yol Koşu Ayakkabısı
      ₺1.699,90
      Nike Jr. Phantom GX Academy MG
      Nike Jr. Phantom GX Academy MG Genç Çocuk Çoklu Zemin Kramponu
      Yeni Satışa Sunuldu
      Nike Jr. Phantom GX Academy MG
      Genç Çocuk Çoklu Zemin Kramponu
      ₺1.549,90
      Nike Zoom Mercurial Vapor 15 Academy MG
      Nike Zoom Mercurial Vapor 15 Academy MG Çoklu Zemin Kramponu
      Yeni Satışa Sunuldu
      Nike Zoom Mercurial Vapor 15 Academy MG
      Çoklu Zemin Kramponu
      ₺1.999,90
      Nike Jr. Zoom Mercurial Vapor 15 Academy MG
      Nike Jr. Zoom Mercurial Vapor 15 Academy MG Küçük/Genç Çocuk Çoklu Zemin Kramponu
      Yeni Satışa Sunuldu
      Nike Jr. Zoom Mercurial Vapor 15 Academy MG
      Küçük/Genç Çocuk Çoklu Zemin Kramponu
      ₺1.549,90
      Nike Zoom Mercurial Superfly 9 Academy MG
      Nike Zoom Mercurial Superfly 9 Academy MG Çoklu Zemin Kramponu
      Yeni Satışa Sunuldu
      Nike Zoom Mercurial Superfly 9 Academy MG
      Çoklu Zemin Kramponu
      ₺2.299,90
      Nike Downshifter 12
      Nike Downshifter 12 Erkek Yol Koşu Ayakkabısı (Ekstra Geniş)
      Yeni Satışa Sunuldu
      Nike Downshifter 12
      Erkek Yol Koşu Ayakkabısı (Ekstra Geniş)
      ₺1.699,90
      Nike Air Max TW
      Nike Air Max TW Erkek Ayakkabısı
      Yeni Satışa Sunuldu
      Nike Air Max TW
      Erkek Ayakkabısı
      ₺3.799,90
      Nike Star Runner 3
      Nike Star Runner 3 Bebek Ayakkabısı
      Yeni Satışa Sunuldu
      Nike Star Runner 3
      Bebek Ayakkabısı
      ₺899,90
      Nike Air Max SYSTM
      Nike Air Max SYSTM Bebek Ayakkabısı
      Yeni Satışa Sunuldu
      Nike Air Max SYSTM
      Bebek Ayakkabısı
      ₺1.449,90
      Nike Air Zoom Pegasus 40
      Nike Air Zoom Pegasus 40 Genç Çocuk Yol Koşu Ayakkabısı
      Yeni Satışa Sunuldu
      Nike Air Zoom Pegasus 40
      Genç Çocuk Yol Koşu Ayakkabısı
      ₺2.299,90
      Nike Winflo 10
      Nike Winflo 10 Erkek Yol Koşu Ayakkabısı
      Yeni Satışa Sunuldu
      Nike Winflo 10
      Erkek Yol Koşu Ayakkabısı
      ₺2.599,90
      Nike Winflo 10
      Nike Winflo 10 Kadın Yol Koşu Ayakkabısı
      Sürdürülebilir Malzemeler
      Nike Winflo 10
      Kadın Yol Koşu Ayakkabısı
      ₺2.599,90
      Nike Air Huarache Craft
      Nike Air Huarache Craft Kadın Ayakkabısı
      Sürdürülebilir Malzemeler
      Nike Air Huarache Craft
      Kadın Ayakkabısı
      ₺3.099,90
      Nike Revolution 6 Next Nature
      Nike Revolution 6 Next Nature Kadın Yol Koşu Ayakkabısı
      Sürdürülebilir Malzemeler
      Kadın Yol Koşu Ayakkabısı
      ₺1.549,90
      Nike Legend Essential 3 Next Nature
      Nike Legend Essential 3 Next Nature Erkek Antrenman Ayakkabısı
      Sürdürülebilir Malzemeler
      Erkek Antrenman Ayakkabısı
      ₺1.549,90

      En Az %50 Oranında Sürdürülebilir Malzemeler - Giysi

      Bu ürünler en az %50 oranında organik pamuk, geri dönüştürülmüş polyester veya organik pamuk ve geri dönüştürülmüş polyester karışımından üretilmiştir. Organik pamuk, sentetik kimyasallar kullanmadan ve geleneksel yöntemden daha az suyla yetiştirilir. Geri dönüştürülmüş polyester ise atıklarımızı ve karbon ayak izimizi azaltır.

      Ürünlerimizi giydiğinde kendini iyi hissetmen için kullandığımız malzemelere çok dikkat ediyoruz. Ödün vermeyen bir yaklaşımla her bir malzemenin nasıl yetiştirildiğini, toplandığını ve ürünlerimizi oluşturmak için nasıl işlendiğini inceliyoruz. Polyester ve pamuk gibi en çok kullandığımız malzemelere odaklanıyoruz. Geri dönüştürülmüş polyester, atığı ve karbon emisyonlarını yeni polyestere kıyasla %30 oranında azaltır. Organik pamuk ise geleneksel olarak yetiştirilen pamuğa kıyasla daha az su ve kimyasal kullanılarak yetiştirilir. Bu malzemeler, çevreyi daha az etkilerken aynı mükemmel kaliteyi ve performansı sunar.

      Nike'ta sürdürülebilirlik hakkında daha fazla bilgi edin. Ürünleri sorumlu bir şekilde üretmek ve yaşayıp oynadığımız çevreyi korumak için neler yaptığımızı öğren.