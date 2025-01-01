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Koşu En Az %20 Oranında Sürdürülebilir Malzeme Ayakkabılar(48)

Nike Vomero 18
Nike Vomero 18 Erkek Yol Koşu Ayakkabısı
Yeni Satışa Sunuldu
Nike Vomero 18
Erkek Yol Koşu Ayakkabısı
₺7.999
Nike Vomero 18
Nike Vomero 18 Kadın Yol Koşu Ayakkabısı
Sürdürülebilir Malzemeler
Nike Vomero 18
Kadın Yol Koşu Ayakkabısı
₺7.999
Nike Vomero 18
Nike Vomero 18 Genç Çocuk Yol Koşu Ayakkabısı
Sürdürülebilir Malzemeler
Nike Vomero 18
Genç Çocuk Yol Koşu Ayakkabısı
₺6.399
Nike Pegasus 41
Nike Pegasus 41 Erkek Yol Koşu Ayakkabısı
Sürdürülebilir Malzemeler
Nike Pegasus 41
Erkek Yol Koşu Ayakkabısı
₺7.399
Nike Revolution 7
Nike Revolution 7 Kadın Yol Koşu Ayakkabısı
Sürdürülebilir Malzemeler
Nike Revolution 7
Kadın Yol Koşu Ayakkabısı
₺2.699,90
Nike Revolution 8
Nike Revolution 8 Erkek Yol Koşu Ayakkabısı
Sürdürülebilir Malzemeler
Nike Revolution 8
Erkek Yol Koşu Ayakkabısı
₺3.499
Nike Juniper Trail 3
Nike Juniper Trail 3 Arazi Tipi Erkek Koşu Ayakkabısı
Sürdürülebilir Malzemeler
Nike Juniper Trail 3
Arazi Tipi Erkek Koşu Ayakkabısı
₺4.799
Nike Star Runner 4
Nike Star Runner 4 Genç Çocuk Yol Koşu Ayakkabısı
Sürdürülebilir Malzemeler
Nike Star Runner 4
Genç Çocuk Yol Koşu Ayakkabısı
₺2.299,90
Nike Pegasus Trail 5 GORE-TEX
Nike Pegasus Trail 5 GORE-TEX Su Geçirmez Arazi Tipi Erkek Koşu Ayakkabısı
Sürdürülebilir Malzemeler
Nike Pegasus Trail 5 GORE-TEX
Su Geçirmez Arazi Tipi Erkek Koşu Ayakkabısı
₺8.499
Nike Pegasus 41
Nike Pegasus 41 Erkek Yol Koşu Ayakkabısı (Ekstra Geniş)
Sürdürülebilir Malzemeler
Nike Pegasus 41
Erkek Yol Koşu Ayakkabısı (Ekstra Geniş)
₺7.399
Nike Pegasus 41 GORE-TEX
Nike Pegasus 41 GORE-TEX Su Geçirmez Erkek Yol Koşu Ayakkabısı
Sürdürülebilir Malzemeler
Nike Pegasus 41 GORE-TEX
Su Geçirmez Erkek Yol Koşu Ayakkabısı
₺8.499
Nike Revolution 8
Nike Revolution 8 Kadın Yol Koşu Ayakkabısı
Sürdürülebilir Malzemeler
Nike Revolution 8
Kadın Yol Koşu Ayakkabısı
₺3.499
Nike Pegasus 41
Nike Pegasus 41 Erkek Yol Koşu Ayakkabısı
Sürdürülebilir Malzemeler
Nike Pegasus 41
Erkek Yol Koşu Ayakkabısı
₺7.399
Nike Downshifter 13
Nike Downshifter 13 Kadın Yol Koşu Ayakkabısı
Sürdürülebilir Malzemeler
Nike Downshifter 13
Kadın Yol Koşu Ayakkabısı
₺3.699
Nike Pegasus EasyOn
Nike Pegasus EasyOn Erkek Yol Koşu Ayakkabısı
Sürdürülebilir Malzemeler
Nike Pegasus EasyOn
Erkek Yol Koşu Ayakkabısı
₺7.399
Nike Downshifter 13
Nike Downshifter 13 Erkek Yol Koşu Ayakkabısı
Sürdürülebilir Malzemeler
Nike Downshifter 13
Erkek Yol Koşu Ayakkabısı
₺3.199,90
Nike Juniper Trail 2 GORE-TEX
Nike Juniper Trail 2 GORE-TEX Su Geçirmez Arazi Tipi Erkek Koşu Ayakkabısı
Sürdürülebilir Malzemeler
Nike Juniper Trail 2 GORE-TEX
Su Geçirmez Arazi Tipi Erkek Koşu Ayakkabısı
₺6.099
Nike Winflo 11
Nike Winflo 11 Erkek Yol Koşu Ayakkabısı (Ekstra Geniş)
Sürdürülebilir Malzemeler
Nike Winflo 11
Erkek Yol Koşu Ayakkabısı (Ekstra Geniş)
₺5.899
Nike Journey Run
Nike Journey Run Erkek Yol Koşu Ayakkabısı
Sürdürülebilir Malzemeler
Nike Journey Run
Erkek Yol Koşu Ayakkabısı
₺5.299
Nike Cosmic Runner
Nike Cosmic Runner Genç Çocuk Yol Koşu Ayakkabısı
Yeni Satışa Sunuldu
Nike Cosmic Runner
Genç Çocuk Yol Koşu Ayakkabısı
₺2.699
Nike Pegasus 41
Nike Pegasus 41 Kadın Yol Koşu Ayakkabısı
Yeni Satışa Sunuldu
Nike Pegasus 41
Kadın Yol Koşu Ayakkabısı
₺7.399
Nike Winflo 11
Nike Winflo 11 Erkek Yol Koşu Ayakkabısı
Sürdürülebilir Malzemeler
Nike Winflo 11
Erkek Yol Koşu Ayakkabısı
₺5.899
Nike Pegasus Trail 5
Nike Pegasus Trail 5 Arazi Tipi Erkek Koşu Ayakkabısı
Sürdürülebilir Malzemeler
Nike Pegasus Trail 5
Arazi Tipi Erkek Koşu Ayakkabısı
₺7.399
Nike Winflo 11
Nike Winflo 11 Kadın Yol Koşu Ayakkabısı
Yeni Satışa Sunuldu
Nike Winflo 11
Kadın Yol Koşu Ayakkabısı
₺5.899
Nike Pegasus 41
Nike Pegasus 41 Genç Çocuk Yol Koşu Ayakkabısı
Sürdürülebilir Malzemeler
Nike Pegasus 41
Genç Çocuk Yol Koşu Ayakkabısı
₺5.099
Nike Omni Multi-Court
Nike Omni Multi-Court Genç Çocuk Kapalı Saha/Salon Ayakkabısı
Sürdürülebilir Malzemeler
Nike Omni Multi-Court
Genç Çocuk Kapalı Saha/Salon Ayakkabısı
₺2.899
Nike Juniper Trail 3
Nike Juniper Trail 3 Arazi Tipi Kadın Koşu Ayakkabısı
Sürdürülebilir Malzemeler
Nike Juniper Trail 3
Arazi Tipi Kadın Koşu Ayakkabısı
₺4.799
Nike Pegasus Trail 5 GORE-TEX
Nike Pegasus Trail 5 GORE-TEX Su Geçirmez Arazi Tipi Kadın Koşu Ayakkabısı
Sürdürülebilir Malzemeler
Nike Pegasus Trail 5 GORE-TEX
Su Geçirmez Arazi Tipi Kadın Koşu Ayakkabısı
₺8.499
Nike Revolution 7
Nike Revolution 7 Genç Çocuk Yol Koşu Ayakkabısı
Sürdürülebilir Malzemeler
Nike Revolution 7
Genç Çocuk Yol Koşu Ayakkabısı
₺2.599,90
Nike Pegasus 41
Nike Pegasus 41 Kadın Yol Koşu Ayakkabısı
Sürdürülebilir Malzemeler
Nike Pegasus 41
Kadın Yol Koşu Ayakkabısı
₺7.399
Nike Pegasus 41 GORE-TEX
Nike Pegasus 41 GORE-TEX Su Geçirmez Kadın Yol Koşu Ayakkabısı
Sürdürülebilir Malzemeler
Nike Pegasus 41 GORE-TEX
Su Geçirmez Kadın Yol Koşu Ayakkabısı
₺8.499
Nike Pegasus Trail 5
Nike Pegasus Trail 5 Arazi Tipi Kadın Koşu Ayakkabısı
Sürdürülebilir Malzemeler
Nike Pegasus Trail 5
Arazi Tipi Kadın Koşu Ayakkabısı
₺7.399
Nike Winflo 11
Nike Winflo 11 Erkek Yol Koşu Ayakkabısı
Sürdürülebilir Malzemeler
Nike Winflo 11
Erkek Yol Koşu Ayakkabısı
₺5.899
Nike Journey Run
Nike Journey Run Kadın Yol Koşu Ayakkabısı
Sürdürülebilir Malzemeler
Nike Journey Run
Kadın Yol Koşu Ayakkabısı
₺4.499,90
Nike Pegasus 41
Nike Pegasus 41 Genç Çocuk Yol Koşu Ayakkabısı
Sürdürülebilir Malzemeler
Nike Pegasus 41
Genç Çocuk Yol Koşu Ayakkabısı
₺4.199,90
Nike Winflo 11 GORE-TEX
Nike Winflo 11 GORE-TEX Su Geçirmez Kadın Yol Koşu Ayakkabısı
Sürdürülebilir Malzemeler
Nike Winflo 11 GORE-TEX
Su Geçirmez Kadın Yol Koşu Ayakkabısı
₺5.799,90
Nike Pegasus Trail 5
Nike Pegasus Trail 5 Genç Çocuk Arazi Koşu Ayakkabısı
Sürdürülebilir Malzemeler
Nike Pegasus Trail 5
Genç Çocuk Arazi Koşu Ayakkabısı
₺5.899
Nike Sonic Fly
Nike Sonic Fly Genç Çocuk Koşu Ayakkabısı
Sürdürülebilir Malzemeler
Nike Sonic Fly
Genç Çocuk Koşu Ayakkabısı
₺3.699
Nike Quest 6
Nike Quest 6 Kadın Yol Koşu Ayakkabısı
Sürdürülebilir Malzemeler
Nike Quest 6
Kadın Yol Koşu Ayakkabısı
₺4.299
Nike Pegasus Plus
Nike Pegasus Plus Kadın Yol Koşu Ayakkabısı
Sürdürülebilir Malzemeler
Nike Pegasus Plus
Kadın Yol Koşu Ayakkabısı
₺8.099,90
Nike Pegasus EasyOn
Nike Pegasus EasyOn Kadın Yol Koşu Ayakkabısı
Sürdürülebilir Malzemeler
Nike Pegasus EasyOn
Kadın Yol Koşu Ayakkabısı
₺6.299,90
Nike Star Runner 4
Nike Star Runner 4 Küçük Çocuk Ayakkabısı
Sürdürülebilir Malzemeler
Nike Star Runner 4
Küçük Çocuk Ayakkabısı
₺1.899,90
Nike Cosmic Runner
Nike Cosmic Runner Küçük Çocuk Ayakkabısı
Sürdürülebilir Malzemeler
Nike Cosmic Runner
Küçük Çocuk Ayakkabısı
₺1.849,90
Nike Revolution 6 FlyEase
Nike Revolution 6 FlyEase Kolayca Giyilip Çıkarılabilen Küçük Çocuk Ayakkabısı
Sürdürülebilir Malzemeler
Nike Revolution 6 FlyEase
Kolayca Giyilip Çıkarılabilen Küçük Çocuk Ayakkabısı
₺2.199,90
Nike Omni Multi-Court
Nike Omni Multi-Court Küçük Çocuk Ayakkabısı
Sürdürülebilir Malzemeler
Nike Omni Multi-Court
Küçük Çocuk Ayakkabısı
₺2.399
Nike Cosmic Runner
Nike Cosmic Runner Küçük Çocuk Ayakkabısı
Sürdürülebilir Malzemeler
Nike Cosmic Runner
Küçük Çocuk Ayakkabısı
₺2.299
Nike Revolution 7
Nike Revolution 7 Küçük Çocuk Ayakkabısı
Sürdürülebilir Malzemeler
Nike Revolution 7
Küçük Çocuk Ayakkabısı
₺2.099,90
Nike Star Runner 5
Nike Star Runner 5 Küçük Çocuk Koşu Ayakkabısı
Sürdürülebilir Malzemeler
Nike Star Runner 5
Küçük Çocuk Koşu Ayakkabısı
₺2.399

En Az %50 Oranında Sürdürülebilir Malzemeler - Giysi

Bu ürünler en az %50 oranında organik pamuk, geri dönüştürülmüş polyester veya organik pamuk ve geri dönüştürülmüş polyester karışımından üretilmiştir. Organik pamuk, sentetik kimyasallar kullanmadan ve geleneksel yöntemden daha az suyla yetiştirilir. Geri dönüştürülmüş polyester ise atıklarımızı ve karbon ayak izimizi azaltır.

Ürünlerimizi giydiğinde kendini iyi hissetmen için kullandığımız malzemelere çok dikkat ediyoruz. Ödün vermeyen bir yaklaşımla her bir malzemenin nasıl yetiştirildiğini, toplandığını ve ürünlerimizi oluşturmak için nasıl işlendiğini inceliyoruz. Polyester ve pamuk gibi en çok kullandığımız malzemelere odaklanıyoruz. Geri dönüştürülmüş polyester, atığı ve karbon emisyonlarını yeni polyestere kıyasla %30 oranında azaltır. Organik pamuk ise geleneksel olarak yetiştirilen pamuğa kıyasla daha az su ve kimyasal kullanılarak yetiştirilir. Bu malzemeler, çevreyi daha az etkilerken aynı mükemmel kaliteyi ve performansı sunar.

Nike'ta sürdürülebilirlik hakkında daha fazla bilgi edin. Ürünleri sorumlu bir şekilde üretmek ve yaşayıp oynadığımız çevreyi korumak için neler yaptığımızı öğren.