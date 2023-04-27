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      Kadın En Az %20 Oranında Sürdürülebilir Malzeme Ayakkabılar

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      Nike Air Force 1 '07 Next Nature
      Nike Air Force 1 '07 Next Nature Kadın Ayakkabısı
      En Çok Satan
      Kadın Ayakkabısı
      ₺2.999,90
      Nike Air Force 1 '07 Next Nature
      Nike Air Force 1 '07 Next Nature Kadın Ayakkabısı
      Sürdürülebilir Malzemeler
      Kadın Ayakkabısı
      ₺2.599,90
      Nike Court Vision Low Next Nature
      Nike Court Vision Low Next Nature Kadın Ayakkabısı
      Sürdürülebilir Malzemeler
      Kadın Ayakkabısı
      ₺1.799,90
      Nike Revolution 6
      Nike Revolution 6 Kadın Yol Koşu Ayakkabısı
      Sürdürülebilir Malzemeler
      Nike Revolution 6
      Kadın Yol Koşu Ayakkabısı
      ₺1.549,90
      Nike Air Max Bliss Next Nature
      Nike Air Max Bliss Next Nature Kadın Ayakkabısı
      Sürdürülebilir Malzemeler
      Kadın Ayakkabısı
      Nike Court Vision Low
      Nike Court Vision Low Kadın Ayakkabısı
      Sürdürülebilir Malzemeler
      Nike Court Vision Low
      Kadın Ayakkabısı
      ₺1.799,90
      Nike Air Huarache Craft
      Nike Air Huarache Craft Kadın Ayakkabısı
      Sürdürülebilir Malzemeler
      Nike Air Huarache Craft
      Kadın Ayakkabısı
      ₺3.099,90
      Nike Air Max 90
      Nike Air Max 90 Kadın Ayakkabısı
      Sürdürülebilir Malzemeler
      Nike Air Max 90
      Kadın Ayakkabısı
      Nike Blazer Mid '77 Next Nature
      Nike Blazer Mid '77 Next Nature Kadın Ayakkabısı
      Sürdürülebilir Malzemeler
      Kadın Ayakkabısı
      ₺2.599,90
      Nike Tanjun Refine
      Nike Tanjun Refine Kadın Ayakkabısı
      Sürdürülebilir Malzemeler
      Nike Tanjun Refine
      Kadın Ayakkabısı
      Nike SuperRep Go 3 Flyknit Next Nature
      Nike SuperRep Go 3 Flyknit Next Nature Kadın Antrenman Ayakkabısı
      Sürdürülebilir Malzemeler
      Kadın Antrenman Ayakkabısı
      ₺2.599,90
      Nike Air Max Plus
      Nike Air Max Plus Kadın Ayakkabısı
      Sürdürülebilir Malzemeler
      Nike Air Max Plus
      Kadın Ayakkabısı
      ₺4.599,90
      Nike Air Max 95
      Nike Air Max 95 Kadın Ayakkabısı
      Sürdürülebilir Malzemeler
      Nike Air Max 95
      Kadın Ayakkabısı
      ₺4.599,90
      Nike Court Legacy Next Nature
      Nike Court Legacy Next Nature Kadın Ayakkabısı
      Sürdürülebilir Malzemeler
      Kadın Ayakkabısı
      ₺1.799,90
      Nike Air Max 2021
      Nike Air Max 2021 Kadın Ayakkabısı
      Sürdürülebilir Malzemeler
      Nike Air Max 2021
      Kadın Ayakkabısı
      Nike Air Max Dawn
      Nike Air Max Dawn Kadın Ayakkabısı
      Sürdürülebilir Malzemeler
      Nike Air Max Dawn
      Kadın Ayakkabısı
      Nike Pegasus Turbo
      Nike Pegasus Turbo Kadın Yol Koşu Ayakkabısı
      Sürdürülebilir Malzemeler
      Nike Pegasus Turbo
      Kadın Yol Koşu Ayakkabısı
      ₺3.799,90
      Nike Downshifter 12
      Nike Downshifter 12 Kadın Yol Koşu Ayakkabısı
      Sürdürülebilir Malzemeler
      Nike Downshifter 12
      Kadın Yol Koşu Ayakkabısı
      ₺1.699,90
      Nike Air Max Bliss
      Nike Air Max Bliss Kadın Ayakkabısı
      Sürdürülebilir Malzemeler
      Nike Air Max Bliss
      Kadın Ayakkabısı
      Air Jordan 1 Mid SE
      Air Jordan 1 Mid SE Kadın Ayakkabısı
      Sürdürülebilir Malzemeler
      Air Jordan 1 Mid SE
      Kadın Ayakkabısı
      ₺2.999,90
      Nike Legend Essential 3 Next Nature
      Nike Legend Essential 3 Next Nature Kadın Antrenman Ayakkabısı
      Sürdürülebilir Malzemeler
      Kadın Antrenman Ayakkabısı
      ₺1.349,90
      Nike Tanjun
      Nike Tanjun Kadın Ayakkabısı
      Sürdürülebilir Malzemeler
      Nike Tanjun
      Kadın Ayakkabısı
      ₺1.799,90
      Nike Experience Run 11
      Nike Experience Run 11 Kadın Yol Koşu Ayakkabısı
      Sürdürülebilir Malzemeler
      Nike Experience Run 11
      Kadın Yol Koşu Ayakkabısı
      ₺1.699,90
      Nike Downshifter 12 Premium
      Nike Downshifter 12 Premium Kadın Yol Koşu Ayakkabısı
      Sürdürülebilir Malzemeler
      Nike Downshifter 12 Premium
      Kadın Yol Koşu Ayakkabısı
      ₺1.449,90

      En Az %50 Oranında Sürdürülebilir Malzemeler - Giysi

      Bu ürünler en az %50 oranında organik pamuk, geri dönüştürülmüş polyester veya organik pamuk ve geri dönüştürülmüş polyester karışımından üretilmiştir. Organik pamuk, sentetik kimyasallar kullanmadan ve geleneksel yöntemden daha az suyla yetiştirilir. Geri dönüştürülmüş polyester ise atıklarımızı ve karbon ayak izimizi azaltır.

      Ürünlerimizi giydiğinde kendini iyi hissetmen için kullandığımız malzemelere çok dikkat ediyoruz. Ödün vermeyen bir yaklaşımla her bir malzemenin nasıl yetiştirildiğini, toplandığını ve ürünlerimizi oluşturmak için nasıl işlendiğini inceliyoruz. Polyester ve pamuk gibi en çok kullandığımız malzemelere odaklanıyoruz. Geri dönüştürülmüş polyester, atığı ve karbon emisyonlarını yeni polyestere kıyasla %30 oranında azaltır. Organik pamuk ise geleneksel olarak yetiştirilen pamuğa kıyasla daha az su ve kimyasal kullanılarak yetiştirilir. Bu malzemeler, çevreyi daha az etkilerken aynı mükemmel kaliteyi ve performansı sunar.

      Nike'ta sürdürülebilirlik hakkında daha fazla bilgi edin. Ürünleri sorumlu bir şekilde üretmek ve yaşayıp oynadığımız çevreyi korumak için neler yaptığımızı öğren.