Kadınlar İçin Kaykay veya Günlük Kullanıma Özel Nike Blazer
Kadınlar için çeşitli klasik renk gruplarıyla sunulan düşük ve normal bilekli Nike Blazer'lar arasından seçim yap veya kendi benzersiz stilini yarat. Aslen basketbol ayakkabısı olarak tasarlanan ve sonrasında kaykay kültürü tarafından benimsenen kadınlar için Nike Blazer; süet, deri veya kanvas seçenekleriyle ve dikkatleri üzerine çekecek, zamana meydan okuyan hafif bir tasarımla karşınızda. Mükemmel çifti bulmak için kadınlara özel düşük ve normal bilekli tasarımlara göz at veya erkekler için Blazer koleksiyonunu incele.