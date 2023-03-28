Normal Bilekli Nike Blazer'ın Klasik Stilini Deneyimle
Nostaljik stil ve modern ayrıntıların kombinasyonunu sunan normal bilekli Nike Blazer, her stille uyumlu olan çok yönlü bir modeldir. Dolgulu bilek kısmıyla ekstra rahatlık sunan ayakkabı, uzun süreli tutuş ve dayanıklılık sunmak için leke bırakmayan kauçuk tabanla donatılmıştır. Erkek ve kadın numaralarında sunulan çeşitli renkler ve stiller arasından seçim yap. Nike Blazer koleksiyonunun tamamını incele veya sadece sana özel bir renk grubu tasarla.