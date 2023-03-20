İlgili Hikayeler
- Satın Alma RehberiUzun Mesafe Koşusu İçin En İdeal Ayakkabılar Hangileridir?
- Satın Alma RehberiDar Ayaklara En Uygun Ayakkabıları Bul
- Satın Alma RehberiAşırı İçe Basanlar İçin En İdeal Ayakkabılar Hangileridir?
- Satın Alma RehberiDışa Basanlar İçin Doğru Koşu Ayakkabısını Seçme
- Satın Alma RehberiAyakları Geniş Olanlar İçin En İyi Ayakkabıyı Seçme
Nike Trail Running Koleksiyonu
Nike Trail Running koleksiyonundaki ayakkabılar, giysiler ve aksesuarlarla antrenmanını pistler ve yollardan araziye taşı. Air Zoom ayakkabılar ve Dri-FIT üstler gibi klasik teknolojiler sunan ürünleri içeren Nike arazi koşusu ekipmanları her araziye uygundur. Soğuk havalarda üzerine alabileceğin hafif koşu ceketlerinin yanı sıra, basınç ve destek sunan tam boy taytlar ile eşofman altlarını keşfet. Nike arazi koşusu ayakkabıları, ayaklarını sert zeminlerden ve kirden korumak için tabanda stratejik olarak yerleştirilmiş plakaların yanı sıra, uzun süreli tutuş ve dayanıklılık sunan waffle dış tabanlara sahiptir. Bir sonraki antrenmanına hazır olmak için Nike'ın eksiksiz koşu ayakkabıları serisine göz at.