Aşırı İçe Basanlar için En İdeal Ayakkabılar Hangileridir?

Aşırı İçe Basanlar İçin En İdeal Ayakkabılar Hangileridir?
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Koşarken ayağın içe kıvrılıyorsa sana denge ve rahatlık sağlaması için aşırı içe basanlara yönelik destekleyici ayakkabılara yatırım yapmalısın.
Yürürken veya koşarken ayağın içe kıvrılıyorsa aşırı içe basıyor olabilirsin. Bu, adım atmayla ilgili karşılaşılan en sık sorundur. Bu durumda rahatça hareket etmene yardımcı olacak destekleyici koşu ayakkabılarına yatırım yapmalısın.
Yürürken veya koşarken ideal olarak ayağının orta kısmına inmen gerekir. Ayağının orta kısmı zemine değdiğinde ağırlığın eşit bir şekilde dağıtılır ve çarpma etkileri eşit bir şekilde emilir. Bunun yanı sıra ayağın yaklaşık %15 oranında içe doğru kıvrılır ve bu sayede ayak kemerini doğal bir şekilde düzleştirir. Bu; şok emilimini en üst düzeye çıkarır, ayak bileklerinle bacaklarını hizada tutar ve böylece sakatlanmaların önüne geçer. Buna nötr yere basma denir.
Ancak nüfusun büyük bir kısmının aşırı içe bastığı tahmin ediliyor. Çarpma etkisiyle ayağın %15 oranında hafifçe içe doğru kıvrılmasının aksine aşırı içe basanlarda ayağın aşırı düzeyde kıvrıldığı gözlemlenir. Topuğun dış kısmına inildiğinde ayak kemeri çöker ve ağırlık ayağın iç kenarına dağıtılır. Bu da adımlar arasında ayağını ittiğinde birinci ve ikinci ayak parmağın üzerinde baskı oluşturur.
Aşırı İçe Basma İçin En İdeal Ayakkabıyı Seçme
Belirli ayakkabılar, aşırı içe basma düşünülerek tasarlanmıştır. Ayağını aşırı düzeyde içe kıvırmanı önleyerek daha fazla yastıklama ve ayak kemeri desteği sunarlar.
Aşırı içe basanlara yönelik destekleyici ayakkabılar, orta kısım desteğiyle ayağın orta kısmında hareket kontrolü sağlayarak ayağı sabitler. Orta kısım desteği (orta kısımdaki daha sert malzeme) ayaklarını, ayak bileklerini ve bacaklarını hizada tutmaya yardımcı olur. Bu, topuktan buruna daha rahat hareket etmeni sağlarken ayağını ittiğinde başparmağının üzerine gereksiz baskı binmesini de önler.
Destekleyici Nike ayakkabıları, çarpma etkilerini en üst seviyede emecek şekilde tasarlanır. Daha geniş ayak izi destek sağlarken daha kavisli dış taban, topuktan buruna geçişleri kolaylaştırır. Aşırı içe basma için en ideal ayakkabıyı seçerken aşağıdakileri dikkate alabilirsin.
Stratejik Yastıklama
Aşırı içe basıyorsan belirli bir yastıklama teknolojisine ihtiyaç duyarsın. Yumuşak ve esnek olmanın yanı sıra destek sağlayan bir köpük tercih etmelisin. Nike React Köpük iyi bir seçenektir. Enerji kazanımını azaltmadan her adımda çarpma etkilerini emer.
Nike React Köpük, her adımda ve her kilometrede tutarlı bir taban hissi sunmak için her adımı yastıklayarak orijinal şeklini alır. Ayrıca Nike'ın en uzun ömürlü köpüğüdür.
Uzun Süreli Destek
Çok esnek ayakkabılar, ayaklarını içe kıvırmana sebep olan doğal eğilimi daha da kötüleştirir. Ayakkabılarının ayaklarını desteklemesi önemlidir.
Nike Zoom Structure koşu ayakkabıları, orta tabanda üç kat yoğunluklu dinamik destek sistemine sahiptir. Bu sistem, farklı yoğunluklarda karşılıklı köpük dolguları kullanarak içe basma oranını azaltmaya yardımcı olur. Ayrıca ayağını sarıp ağırlık yapmadan destekleyen asimetrik Nike Flywire kordonları bulunur.
Sağlam Ayak Kemeri Desteği
Ayakların içe kıvrıldığında ayak kemerlerin çöker. Doğal ayak kemerlerini taklit edip korurken ekstra destek sunacak sert orta tabanlı bir ayakkabıya ihtiyacın olur. Bu, ayaklarını daha iyi hizalayarak verimli şekilde koşmana yardımcı olur.
Topuktan buruna yumuşak geçiş sağlayan, kavisli şekle sahip ayakkabıları tercih et. Bu ayakkabılar koşucu adımının üç aşaması için destek sağlar: Ayağın yerden yükseldiğinde esneklik, ileriye doğru hareket ederken kusursuz bir deneyim ve zemine temas ettiğinde ise yastıklama sunar.
Güçlendirilmiş Topuk Dolgusu
Destekleyici ayakkabıların ortak özelliği olan güçlendirilmiş topuk dolguları, uzun koşular sırasında aşırı içe basanlar için maksimum destek sağlar. "Topuk dolgusu", ayakkabının arkasındaki dolgu ve astar anlamına gelir. Kaymayı azaltırken her adımda daha iyi destek sunar. Daha az destek sunan ayakkabılar giydiklerinde ayak bileklerini burkabilecekleri veya ağrı hissedebilecekleri için bu, koşucular için çok önemlidir.
Aşırı İçe Bastığını Nasıl Anlarsın?
Adımlarını ayrıntılı şekilde gözlemlememiş olabilirsin. Ancak ayak ağrısı veya dizinde sorun yaşıyorsan bu da adımından kaynaklanıyor olabilir. Dışa basma, aşırı içe basma veya bambaşka bir rahatsızlığın olup olmadığından emin değilsen aşırı içe basıp basmadığına karar vermene yardımcı olacak kısa rehberimize göz at.
1.Adımlarını Gözlemle
Bir ayak hastalıkları uzmanı veya fizyoterapistle görüşerek adım analizi yaptır. Ayak hastalıkları uzmanına gidemiyorsan yürürken veya koşarken kendini videoya al. Ayaklarının içeri kıvrıldığını fark ediyorsan bu aşırı içe bastığını gösterir.
Aşırı içe bastığını gösteren başka bir durum da adım analizinde içe basma distorsiyonu sendromu (çarpık bacak olarak da bilinir) çıkmasıdır. Aşırı içe basma dizinin hizasını bozarak içe dönmesine sebep olabilir. Ciddi derecede aşırı içe basma durumunda bunu aynaya bakarak anlayabilirsin.
2.Ayakkabını İncele
Bir diğer seçenek de en sevdiğin koşu ayakkabısını incelemektir. Bir taraf diğerinden daha fazla mı aşınmış? Ayakkabının iç kenarı (özellikle başparmağının altı) daha çok aşınmışsa bu aşırı içe bastığını gösterir. Bunun yanı sıra, ayakkabının çok aşındığını fark edersen ayakkabını değiştirme zamanın gelmiş olabilir.
3.Islak Ayak Testini Uygula
Ayakların ıslakken ayak izini görebileceğin bir zemine (ör. kuru beton, ambalaj kağıdı) bas. Ayağını ve ayak kemerini tüm hatlarıyla görebiliyorsan bu ayak kemerinin çöktüğünü ve aşırı içe basma riski taşıdığını gösterir. Nötr yere basanlarda ayak kemeri hafif hatlarla görülmelidir. Bu ayak kemerinin çökmediğini, aksine esnediğini gösterir.
Sık Sorulan Sorular
Aşırı İçe Basmayı Nasıl Düzeltebilirsin?
Aşırı içe basmanın tedavi edilmesi için doğru ayakkabıyı giymek çok önemlidir. Yeterli yastıklamayı sağlamayan koşu ayakkabıları giymek aşırı içe basmanın daha da kötüleşmesine sebep olabilir. Hizanı doğru tutmak için ayak kemerini saran ve ayak bileğinde destek sunan ayakkabıları tercih et.
Aşırı içe basanların, iç kenarı çok fazla aşındığında koşu ayakkabılarını yenilemesi de önemlidir. Tabanları yıpratmak yalnızca sorunun kötüleşmesine sebep olur.
Doğru ayakkabının yanı sıra aşırı içe basma ayrıca ayak kemerlerini ve etrafındaki kasları kuvvetlendiren egzersizler yapılarak da tedavi edilebilir. En iyi egzersizlerden bazıları:
- Dışa Kıvırma: Ayaklarını kalça genişliğinde açıp kıvırarak ağırlığını yavaşça ayaklarının dışına ver. Hareketi tekrar içe kıvıracak şekilde kontrol et. 10 kez tekrarla.
- Oturarak Baldır Esnetme: Yere oturarak baldırlarını öne doğru esnet ve ayak parmaklarına, ayak bileklerine veya kaval kemiklerine uzan. Bu hareket, aşırı içe basma sebebiyle gerilen Aşil tendonlarını esnetmeye yardımcı olur.
- Ayak Kemerini Esnetme: Ayağını yere bas, başparmağını, serçe parmağını ve topuğunu sıkarak ayak kemerini kas. 10 saniye bekle ve 10 kez tekrarla.
Ciddi Derecede Aşırı İçe Basma İçin En İdeal Ayakkabılar Hangileridir?
Ciddi derecede aşırı içe basıyorsan ayakkabı satın alırken Nike React teknolojisi kullanılıp kullanılmadığına bak. İç kenardaki ekstra yastıklama, adımdan kaynaklanan dengesizlikleri düzeltmeye yardımcı olarak ağırlığı daha iyi bir şekilde dağıtır ve ayak kemerlerini destekler.
Aşırı İçe Basmaya Ne Sebep Olur?
Aşırı içe basma, düztabanlıkla ilgilidir. Düztabanlık kalıtsal olabilir veya ayağın aşırı esnemesi sebebiyle ayak kemerlerinin yapısal olarak sağlam duramamasından kaynaklanabilir. Ayak kemerleri çarpma etkileriyle düzleşir ama ayağını aşırı düzeyde içe kıvırmanı önleyecek kadar da yapılarını korumaları gerekir.
Aşırı İçe Basma Neye Sebep Olabilir?
Birçok uzman, aşırı içe basmanın Aşil tendinit, plantar fasiit, koşucu bacağı, topuk veya ayakta ağrı ya da kaslar, bağ dokular ve tendonlarda zedelenme gibi sakatlanmalara sebep olabileceğini söylüyor. Ayağın aşırı düzeyde içe kıvrılması kaval, uyluk ve pelvis kemerinin dönmesine sebep olur.
Ocak 2007'de Gait & Posture dergisinde gerçekleştirilen bir çalışma, ayağı 2 ila 3 derece içe basmanın yürürken lordozda yüzde 50 ila 75 artışa sebep olduğunu gösteriyor. Lordoz; bel, kalça ve bacaklarda ağrının yanı sıra adım atmada sorunlar ve alt vücutta sakatlanmalara sebep olabiliyor.
Aşırı İçe Basma Tehlikeli mi?
Aşırı içe basma; ayakların, ayak bileklerinin, dizlerin ve leğen kemiğinin içe dönmesi sebebiyle koşarken sakatlanma riskini artırabilir. Bu, alt uzuvlarla bel omurunda ağrıya ve dengesizliklere sebep olabilir. Ancak bu adımdan kaynaklanan en sık sorunlardan biridir ve herhangi bir semptom göstermeme ihtimali de vardır.