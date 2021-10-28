Dışa Basanlar İçin En İyi Koşu Ayakkabılarının Seçilmesi

Koşu, bir ayağı diğerinin önüne koymak kadar basit olabilir. Ancak yere bastığında ayaklarının gösterdiği tepki koşunu zorlaştırabilir.

İdeal durumda, koşarken ağırlığının eşit bir şekilde dağıtılması ve ayaklarının orta kısmının zemine değmesi gerekir. Buna nötr yere basma denir. Ayak bileklerin ve bacakların düzgün bir şekilde hizada kaldığından sakatlanma riskin daha az olur. Ayrıca ağırlığın eşit bir şekilde dağıtıldığı için zemine bastığında çarpma etkileri daha iyi emilir.

Ancak hem dışa hem içe basma yürüme şeklini etkileyip dengeni bozabilir.

İçe basma (teknik olarak aşırı içe basma), ayağının içe doğru çok fazla dönmesi ve ağırlığın daha çok ayağının iç kısmıyla ayak kemerine dağıtılmasıdır.

Dışa basma ayağının dışa doğru eğilmesine sebep olur ve ağırlığı ayağının dış kısmıyla ayak bileğine dağıtır. Bu ayak bileğinde ağrıya, plantar fasiit'e, koşucu bacağına, burkulmalara ve iltotibyal (IT) bant ağrısına sebep olabilir.

Dışa basmanın birkaç kompleks sebebi bulunur. Kalıtsal olarak dışa basmaya eğimli bir ayak yapısına sahip olabilirsin. Örneğin doğuştan ayak kemerin yüksek veya ayak tarağın sert olabilir. Dışa basmanın diğer yaygın sebepleri zorlama, sakatlık veya ayak, ayak bileği ya da bacakta görülen kas dengesizlikleridir.

Bunlara aşinaysan aşırı dışa basmayı düzeltmenin en verimli yolu doğru ayakkabıyı giymektir. Dışa basmayı düzelten en iyi ayakkabılarda ekstra yastıklama, yüksek ayak kemeri desteği ve geniş burun kısmı bulunur. Bunlar ayağını desteklemeye yardımcı olur, içe daha fazla basmanı sağlar ve çarpma etkilerini emer.