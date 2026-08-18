Nike Air Max 270 ile tarzın uçuşa geçsin
İkon haline gelmiş Air Max 180 ve Air Max 93 modellerinden esinlenerek tasarlanan Nike Air Max 270, adını 270 derece görünürlük sunan hava biriminden alıyor. Yaşam tarzını ilk kez tam anlamıyla yansıtan bir Air modeli olan 270, spor performasına yönelik bir titizlikle tasarlansa da bütün gün giyilmeye uygun. Geniş Max Air birimi ve çift katmanlı köpük tabanın birleşimi sayesinde hareket halindeki herkes için birebir.
Max Air biriminin yanı sıra patik tarzı yapısıyla ayağı saran bu esnek ayakkabı, çorap benzeri bir his oluşturarak ihtiyaç duyduğun noktalarda destek ve havalandırma sağlıyor. Air Max 270 asimetrik bağcık sistemi sayesinde sen hareket ederken ayaklarını güvenle kavrıyor. Max Air birimini öne çıkaran renk çeşitleri arasından beğendiğini seç ve tarzını tamamla.
Diğer Air ayakkabı modelleri için Air Max 2090, VaporMax ve Air Max 720 koleksiyonlarına göz at.