Nike Air Max 2090 | Geleceğin İkonuyla Geçmişe Yeniden Hayat Veriyoruz
Otuz yıl önce Air Max 90'ın zamana meydan okuyan bir model olmasını sağlayan aynı yenilik yaklaşımıyla tasarlanan Air Max 2090, geleceğe bir pencere açıyor. Dikkat çeken oluklar ve orijinal doku çizgileri mükemmel esnekliğin yanı sıra, gelişmiş tutuş ve dayanıklılık sunuyor. Yeni renk gruplarıyla sunulan benzersiz silüet, yepyeni bir stili ve Air rahatlığını deneyimlemeni sağlayacak. Stiline seviye atlatacak modele sahip ol. Klasik Air Max 1'den en yeni Air Max 2090'a kadar, erkekler ve kadınlar için eksiksiz Nike Air Max stilleri serisine göz at.