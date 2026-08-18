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Nike Air Max 90

(25)
Nike Air Max 90
Nike Air Max 90 Erkek Ayakkabısı
Nike Air Max 90
Erkek Ayakkabısı
8.299₺
Nike Air Max 90
Nike Air Max 90 Erkek Ayakkabısı
En Çok Satan
Nike Air Max 90
Erkek Ayakkabısı
8.799₺
Nike Air Max 90 LTR
Nike Air Max 90 LTR Genç Çocuk Ayakkabısı
Nike Air Max 90 LTR
Genç Çocuk Ayakkabısı
6.599₺
Nike Air Max 90 Premium
Nike Air Max 90 Premium Erkek Ayakkabısı
Nike Air Max 90 Premium
Erkek Ayakkabısı
8.299₺
Nike Air Max 90 Drift
Nike Air Max 90 Drift Erkek Ayakkabısı
En Çok Satan
Nike Air Max 90 Drift
Erkek Ayakkabısı
8.299₺
Nike Air Max 90
Nike Air Max 90 Erkek Ayakkabısı
Nike Air Max 90
Erkek Ayakkabısı
8.299₺
Nike Air Max 90
Nike Air Max 90 Kadın Ayakkabısı
Yeni Satışa Sunuldu
Nike Air Max 90
Kadın Ayakkabısı
8.799₺
Nike Air Max 90 Premium
Nike Air Max 90 Premium Erkek Ayakkabısı
Nike Air Max 90 Premium
Erkek Ayakkabısı
8.299₺
Nike Air Max 90 Premium
Nike Air Max 90 Premium Erkek Ayakkabısı
Nike Air Max 90 Premium
Erkek Ayakkabısı
8.299₺
Nike Air Max 90 Premium "Scorpion"
Nike Air Max 90 Premium "Scorpion" Erkek Ayakkabısı
En Çok Satan
Nike Air Max 90 Premium "Scorpion"
Erkek Ayakkabısı
8.299₺
Nike Air Max 90 Drift
Nike Air Max 90 Drift Erkek Ayakkabısı
Nike Air Max 90 Drift
Erkek Ayakkabısı
8.299₺
Nike Air Max 90
Nike Air Max 90 Erkek Ayakkabısı
Nike Air Max 90
Erkek Ayakkabısı
8.299₺
Nike Air Max 90 Tech
Nike Air Max 90 Tech Genç Çocuk Ayakkabısı
Yeni Satışa Sunuldu
Nike Air Max 90 Tech
Genç Çocuk Ayakkabısı
6.599₺
Nike Air Max 90
Nike Air Max 90 Küçük Çocuk Ayakkabısı
Nike Air Max 90
Küçük Çocuk Ayakkabısı
4.699₺
Nike Air Max 90 EasyOn
Nike Air Max 90 EasyOn Bebek Ayakkabısı
Nike Air Max 90 EasyOn
Bebek Ayakkabısı
3.899₺
Nike Air Max 90 G
Nike Air Max 90 G Golf Ayakkabısı
Nike Air Max 90 G
Golf Ayakkabısı
8.799₺
Nike Air Max 90 Tech
Nike Air Max 90 Tech Genç Çocuk Ayakkabısı
Nike Air Max 90 Tech
Genç Çocuk Ayakkabısı
6.599₺
Nike Max 90
Nike Max 90 Bebek Ayakkabısı
Nike Max 90
Bebek Ayakkabısı
3.899₺
Nike Air Max 90
Nike Air Max 90 Kadın Ayakkabısı
En Çok Satan
Nike Air Max 90
Kadın Ayakkabısı
8.799₺
Nike Air Max 90
Nike Air Max 90 Erkek Ayakkabısı
Nike Air Max 90
Erkek Ayakkabısı
8.299₺
Nike Air Max 90 Drift
Nike Air Max 90 Drift Erkek Ayakkabısı
En Çok Satan
Nike Air Max 90 Drift
Erkek Ayakkabısı
8.299₺
Nike Air Max 90
Nike Air Max 90 Erkek Ayakkabısı
Nike Air Max 90
Erkek Ayakkabısı
8.299₺
Nike Air Max 90
Nike Air Max 90 Kadın Ayakkabısı
En Çok Satan
Nike Air Max 90
Kadın Ayakkabısı
8.799₺
Nike Air Max 90 SE
Nike Air Max 90 SE Genç Çocuk Ayakkabısı
Nike Air Max 90 SE
Genç Çocuk Ayakkabısı
6.599₺
Nike Air Max 90
Nike Air Max 90 Genç Çocuk Ayakkabısı
Nike Air Max 90
Genç Çocuk Ayakkabısı
6.599₺
Nike Air Max 90
Nike Air Max 90 Genç Çocuk Ayakkabısı
Nike Air Max 90
Genç Çocuk Ayakkabısı
6.599₺

Nike Air Max 90: her adımında yükseklere uzan

Başta ileri düzey koşu performansı için tasarlanan Air Max spor ayakkabılar, otuz yıldır sporcular tarafından sevilen rahatlık ve desteği sunmaya devam ediyor. Tabanında görünür halde Air Max yastıklaması bulunan bu ilk ayakkabı, ayakları yerden kesen teknolojisini gözler önüne seriyor. Esnek köpük içeren orta tabanı da hesaba katılınca, Nike Air Max 90’ın hafif yastıklaması seni her adımında daha ileri taşıyor.

Yeni nesil Air Max 90'da Nike ruhu ile retro tasarım, şık bir dış çizgi ve modern renk kombinasyonlarıyla bir araya geliyor. Dikişli yüzeyler, dayanıklılığın yanı sıra 90'lar sokak stilini çok iyi yansıtan detaylar katıyor. Rubber Waffle dış tabanların sağladığı zemin tutuşu ve kavrama ile adım atar, koşar ve zıplarken hızından ve odağından ödün vermeyeceksin.

Rahatlık ve kolaylık mı arıyorsun? Ayakkabını kolayca giyip çıkarmak için Nike 90'ında topuk çekme kulağı ve delikli dil tercih et. Yumuşak dolgulu yaka ve alçak bilek tasarımının getirdiği rahatlık sayesinde, dikkatini dağıtan etmenlerden kurtulacaksın.