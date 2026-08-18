Nike Air Max 90: her adımında yükseklere uzan
Başta ileri düzey koşu performansı için tasarlanan Air Max spor ayakkabılar, otuz yıldır sporcular tarafından sevilen rahatlık ve desteği sunmaya devam ediyor. Tabanında görünür halde Air Max yastıklaması bulunan bu ilk ayakkabı, ayakları yerden kesen teknolojisini gözler önüne seriyor. Esnek köpük içeren orta tabanı da hesaba katılınca, Nike Air Max 90’ın hafif yastıklaması seni her adımında daha ileri taşıyor.
Yeni nesil Air Max 90'da Nike ruhu ile retro tasarım, şık bir dış çizgi ve modern renk kombinasyonlarıyla bir araya geliyor. Dikişli yüzeyler, dayanıklılığın yanı sıra 90'lar sokak stilini çok iyi yansıtan detaylar katıyor. Rubber Waffle dış tabanların sağladığı zemin tutuşu ve kavrama ile adım atar, koşar ve zıplarken hızından ve odağından ödün vermeyeceksin.
Rahatlık ve kolaylık mı arıyorsun? Ayakkabını kolayca giyip çıkarmak için Nike 90'ında topuk çekme kulağı ve delikli dil tercih et. Yumuşak dolgulu yaka ve alçak bilek tasarımının getirdiği rahatlık sayesinde, dikkatini dağıtan etmenlerden kurtulacaksın.