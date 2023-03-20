En Yeni Air Max 1 Ayakkabıları Keşfet
Sneaker dünyasında çığır açan modele olan sevgini göster ve Air Max 1 ayakkabılarla koleksiyonuna klasik bir stil ekle. Air Max 1 ortaya çıkmadan önce Nike tasarımcısı Tinker Hatfield, Fransa'nın Paris şehrinde bulunan Pompidou Merkezi'nden çok etkilenmişti. Dünyanın en aykırı mimari yapılarından biri olan Pompidou Merkezi, genellikle binaların iç kısmında kullanılan öğeleri açığa çıkarıp sergilemesiyle bilinir. Muhtemelen binanın bu özelliğinden ilham alan Hatfield, ayakkabının topuk kısmına görünür Air birimi ekleyerek Air Max 1'i tasarladı ve ayakkabı bu sayede, önceki sneaker modellerinde geleneksel olarak iç kısımda yer alan ve gizlenen Max Air teknolojisini gözler önüne seren ilk model oldu. Ailenin her üyesine uygun ayakkabıyı bulmak için Air Max'in erkek, kadın ve çocuk stillerini incele.
AIR MAX MİRASININ BAŞLANGICINI KUTLA
1987'de satışa sunulan ve Air Max serisinin ilerlemesine zemin hazırlayan Air Max 1, yeni ve klasik renk kombinasyonlarıyla sokak giyiminin vazgeçilmezi olmaya devam ediyor. Bu stilde görünür Air'e sahip ilk sneaker olan Air Max 1, karakteristik Max Air teknolojisinin gelecekte çok farklı biçimlerde kullanılmasının önünü açtı. Air Max 95, Air Max Thea ve Air Max 270 gibi stilleri içeren Nike'ın efsanevi koleksiyonunun tüm yeniliklerini incele.