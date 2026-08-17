Nike Air Max Plus ile geleceğe adım at
Dokulu, fütüristik üst kısmı ve akıllara yer etmiş dış görünüşüyle Nike Air Max Plus, 90’ların sonunda yaşanan ayakkabı furyasına yeniden hayat vermişti. Başta ileri düzey koşu performansı için tasarlanan serinin tabanında yer alan görünür Max Air birimleri, sağladığı yumuşak yastıklamayla ayağının yerden kesildiği ve iniş yaptığın anları zahmetsiz kılıyor. Nike Tuned Air teknolojisi her adımına rahatlık ve denge katıyor.
Yumuşak, hafif ve esnek filesiyle Air Max Plus spor ayakkabılar tam anlamıyla destek ve dayanıklılık sunuyor. Ultra nefes alan yapısıyla ayaklarını serin tutarak odaklanmanın önündeki bir engeli daha kaldırıyor. Plastik burnu ayakkabıya sağlamlık katarken, tam boy kauçuk tabanındaki güçlü kavrama ve tutuş, en seri manevraları bile güvenle yapmanı sağlıyor.
Palmiye ağaçlarından, okyanus dalgalarından ve gün batımından ilham alan dalgalı hatlarıyla Nike Air Plus spor ayakkabılar, kendine özgü ve cesur bir duruş sergiliyor. Klasik tasarımlarında esnek Nike TN birimlerinin ortasındaki balina kuyruğu deseni öne çıkıyor. Hızlı tepki veren yumuşak köpük orta tabanı da hesaba katılınca OG stilinin modern teknolojiyle buluştuğu mükemmel bir karışım ortaya çıkıyor.