Kadınlar için Air Force 1: benzersiz rahatlık, ezber bozan stil
Bruce Kilgore tarafından 1982’de tasarlanan Air Force 1 kadın serisi, nostaljik hissi ve minimalist görüntüsüyle bir stil ikonu haline geldi. Performans odaklı bir basketbol ayakkabısı olarak tasarlanan Air Force 1, hava yastıklarını tarihte ilk kez topuk kısmına taşıyarak spor ayakkabı kavramına yeni bir boyut kazandırdı.
Nike Air Force 1 kadın spor ayakkabılarının yenilikçi özellikleriyle hedefine daha da yakınsın. Varlığını hissettirmeyen köpük orta taban, esnek yastıklamasıyla ayağını yerden keserken gün boyu rahatlık sunuyor. Dahası, dikişli yüzeyleriyle en çok ihtiyaç duyduğun noktalara destek veriyor. Oluklu dış tabanından gelen esneklik ve hafiflik sayesinde artık adım atarken, koşarken ve zıplarken seni hiçbir şey durduramaz.
1986’da yeniden lansmanı gerçekleştiğinden bu yana Nike Air Force 1 kadın serisi, spor ayakkabı konseptine yenilik getirmeyi sürdürüyor. Güncel tasarımları arasında basketbol temalı yepyeni tarzlar görmek mümkün. Nike Air Force 1 Pixel’in kendini belli eden dış ve orta tabanları ile küp şeklindeki yeni logosu, cesur ve sıra dışı havasına güç katıyor. Katmanlı tasarımındaki çifte Swoosh’la dikkat çeken Nike Air Force 1 Shadow ise efsanevi Air Force 1 serisine yeni ve capcanlı bir kimlik katıyor.