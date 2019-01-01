Koşu Kursu

Koşmaya Nasıl Başlanır?

Koşmaya başlamak, ayakkabılarını giyip kapıdan çıkmaktan ibaret olsaydı herhalde bu yazıyı okuyor olmazdın. İlk defa koşacaksan ya da uzun zamandır koşmadıysan ilk koşunun gözünü korkutabileceğinin farkındayız.

Ancak Nike Running Global Baş Koşu Koçu Chris Bennett, bunun böyle olmak zorunda olmadığını söylüyor. "İşin en zor kısmı ilk koşuyu bitirmek değil, ilk koşuya başlamaktır. Bunu kabullendiğinde her şey kolaylaşır."

Koşu Koçu Bennett, koşuyla ilgili bilgilerini paylaşmak istiyor ve biz de bunun için buradayız. İlk koşuna hazırlanmana yardımcı olacak pratik ve zihinsel ipuçlarının bir listesini senin için hazırladık.