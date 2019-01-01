Koşu Kursu

    Koşu Kursu

    Koşu Kursu

    Koşmaya Nasıl Başlanır?

    Koşmaya başlamak, ayakkabılarını giyip kapıdan çıkmaktan ibaret olsaydı herhalde bu yazıyı okuyor olmazdın. İlk defa koşacaksan ya da uzun zamandır koşmadıysan ilk koşunun gözünü korkutabileceğinin farkındayız.

    Ancak Nike Running Global Baş Koşu Koçu Chris Bennett, bunun böyle olmak zorunda olmadığını söylüyor. "İşin en zor kısmı ilk koşuyu bitirmek değil, ilk koşuya başlamaktır. Bunu kabullendiğinde her şey kolaylaşır."

    Koşu Koçu Bennett, koşuyla ilgili bilgilerini paylaşmak istiyor ve biz de bunun için buradayız. İlk koşuna hazırlanmana yardımcı olacak pratik ve zihinsel ipuçlarının bir listesini senin için hazırladık.

    • Fazla düşünme. Sadece koş
    • Temponu zorlama
    • Enerjini tüketmeden önce dur
    • Esneme hareketleriyle sakatlıkları önle
    • Bir antrenman planını takip et
    • Doğru ekipmanları edin

    İlk Koşuna Çıkarken

    Fazla düşünme. Sadece koş.

    Fazla düşünme. Sadece koş.

    Nike'ın sloganını hatırla: Just do it. Ayakkabılarını giy ve başla. Koşmaya başlamak, gerçekten de bu kadar kolay.

    Temponu zorlama

    Temponu zorlama

    Koşu Koçu, "Koşarken kendini rahat hissetmelisin." diyor. "Hızlı veya yavaş değil; rahat." Yani yavaş başla, kendini iyi hissettiğinde temponu artır ve zorlanmaya başlarsan biraz yavaşla.

    Enerjini tüketmeden önce dur

    Enerjini tüketmeden önce dur

    Bu koşudaki hedefin, koşuyu bitirmektir. Koşu Koçu, "Hedefin belirli bir mesafeyi koşmak değil. Durmaya hazır olduğunda kendini tükenmiş değil, güçlü hissetmelisin." diyor.

    "

    İlk koşuda önemli olan şey tempo, mesafe ya da süre değildir. Hedefin, başladığın koşuyu bitirmek ve yeniden koşmak istemek olmalıdır.

    Coach Bennett
    Nike Running Global Baş Koşu Koçu

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    Nike Run Club'ın rehberli koşularında Nike'ın koşu koçları, sporcular ve özel konuklar, koşunun her adımında seni cesaretlendirir.

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    Esneme hareketleriyle sakatlıkları önle

    Koşmadan önce hareket ederek esne…

    Koşmadan önce birkaç dakikanı hareket ederek esnemeye (bir diğer adıyla dinamik esneme) ayır. Neden bu şekilde esnemelisin? Koşarken yaptığın tüm hareketleri taklit eden bu esneme türü, vücudunu daha kısa sürede gevşetir. Koşarken kendini hala gergin hissediyorsan durup biraz daha esneyebilirsin. Suçluluk duyma! Bu, koşuyu bitirdiğinde kendini iyi hissetmene yardımcı olur.

    …ve bitişte statik esnemeler yap

    Koşudan sonra dinamik ve statik esneme (yani hareketi yapıp bekleyerek esneme) yapmanın sakatlığı önlemeye yardımcı olduğu ve esnekliği artırdığı kanıtlanmış bir gerçektir. Koşu Koçu şöyle diyor: "O birkaç dakika çok önemli. Bir sonraki koşunu daha iyi koşmanı sağlayacaklarından emin olabilirsin." Koşucular için en iyi esneme rutinleri hakkında ipuçlarına mı ihtiyacın var? Aradığın yanıtları Nike Training Club uygulamasında bulacaksın.

    iOSAndroid

    Esneme hareketleriyle sakatlıkları önle

    Koşmadan önce hareket ederek esne…

    Koşmadan önce birkaç dakikanı hareket ederek esnemeye (bir diğer adıyla dinamik esneme) ayır. Neden bu şekilde esnemelisin? Koşarken yaptığın tüm hareketleri taklit eden bu esneme türü, vücudunu daha kısa sürede gevşetir. Koşarken kendini hala gergin hissediyorsan durup biraz daha esneyebilirsin. Suçluluk duyma! Bu, koşuyu bitirdiğinde kendini iyi hissetmene yardımcı olur.

    …ve bitişte statik esnemeler yap

    Koşudan sonra dinamik ve statik esneme (yani hareketi yapıp bekleyerek esneme) yapmanın sakatlığı önlemeye yardımcı olduğu ve esnekliği artırdığı kanıtlanmış bir gerçektir. Koşu Koçu şöyle diyor: "O birkaç dakika çok önemli. Bir sonraki koşunu daha iyi koşmanı sağlayacaklarından emin olabilirsin." Koşucular için en iyi esneme rutinleri hakkında ipuçlarına mı ihtiyacın var? Aradığın yanıtları Nike Training Club uygulamasında bulacaksın.

    İndir

    Bir antrenman planını takip et

    Bir hedef belirle

    Düzenli aralıklarla koşmaya başlamanın en kolay yolu, bir hedef doğrultusunda çalışmaktır. Kendine uygun hedefi bulabilmen için sana birçok seçenek sunuyoruz. Sadece ritmini yakalamak mı istiyorsun? İlk 10 planımızı dene. Daha sonra 5K, 10K ya da daha ileri planlar için çalışabilirsin.

      İlk 10 Planı

    Hız koşuları, uzun koşular ve yokuş tırmanma çalışmalarıyla dayanıklılığını ve mesafeni yavaşça artır. Bu 10 antrenmanı tamamladığında, ilk başladığın noktadan daha güçlü ve formda olacaksın. Belki de kendine koşucu demeye bile başlayabilirsin. Planı Keşfet

    5K Planı

    Hedefi 5 km olan bu plan, yarış için antrenman yapmayı sevip sevmediğini görmen için harika bir fırsattır. Hız çalışmaları içeren ve en uzun koşunun 8 kilometre olduğu bu 8 haftalık planı yeni koşucular bile yapabilir. Planı Keşfet

    10K Planı

    10 kilometre mesafe için antrenman yaparken birçok koşu terimi öğreneceksin. Örneğin normal tempon, 5K tempon ve 10K tempon arasındaki farkı göreceksin (en hızlısı normal tempo, en yavaşı 10K temposudur). Üstelik interval antrenmanları ve 11 kilometrelik mesafe koşularıyla dayanıklılık da kazanacaksın. Planı Keşfet

    Doğru ekipmanları edin

    Koşun için doğru ayakkabıyı bul

    Tüm koşu ayakkabıları aynı değildir. Bazısı uzun koşular, bazısı hız, bazısı ise rahatlık için tasarlanır. Koşu Ayakkabısı Rehberimiz, hedeflerine uygun ayakkabıyı bulmana yardımcı olur. Ayakkabı Rehberi

    İşini kolaylaştıracak giysiler

    Hemen her giysiyle koşabilirsin ancak destekleyici spor sütyeni, nefes alan çoraplar ve vücuduna sürtünmeyen şort gibi giysiler, odaklanmana da yardımcı olur. İhtiyacın olabilecek her türlü temel stili bizde bulabilirsin.

    Kadın Ürünlerini KeşfetErkek Ürünlerini Keşfet

    İşini kolaylaştıracak giysiler

    Hemen her giysiyle koşabilirsin ancak destekleyici spor sütyeni, nefes alan çoraplar ve vücuduna sürtünmeyen şort gibi giysiler, odaklanmana da yardımcı olur. İhtiyacın olabilecek her türlü temel stili bizde bulabilirsin.

    Kadın Ürünlerini KeşfetErkek Ürünlerini Keşfet

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