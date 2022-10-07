Uzun Ömürlü Taytlar

Bakım Rehberi
Taytını Ömür Boyu Giy
"Ömür boyu" derken abartmış olabiliriz. İyi şeylerin sonsuza kadar devam etmeyeceğini biliyoruz. Ama sana taytının ömrünü nasıl uzatabileceğinden zamanı geldiğinde nasıl geri dönüştüreceğine kadar her şeyi anlatacağız.
Sonuna Kadar Git
Taytına iyi bakarsan yıllar boyunca spor ve günlük hayatının önemli anlarında seni yalnız bırakmaz. Bu mutlu birliktelik hikayesine güzel bir başlangıç yapalım.
- Taytının güzel kokması için antrenmandan sonra yıka veya havalandır. Çamaşırlıkta bırakırsan bakteriler ve kokular taytına yerleşebilir ve bunlardan kurtulmak zor olur.
- Taytını soğuk suda yıka ve ters yüz etmeyi de unutma. Böylece daha iyi temizlenir ve yeni görüntüsünü uzun süre korur. Tüylenme gibi sorunlar yaşamazsın.
- Yumuşatıcı kullanma, sadece toz deterjan kullan. Normalde kullandığın miktarın yarısını kullan. Antrenman sırasında nem tutmayarak serin ve kuru kalmanı sağlayan fiberler, durulama sırasında da su tutmaz. Bu yüzden daha az deterjan daha iyi sonuç verir
- Taytını sıkma. Makineden çıktığı gibi kurutarak şeklini koru.
Sürdürülebilirliği Düşün
Tercihlerini akıllıca yap ve taytını olabildiğince uzun süre kullan. Normalden bir sene fazla kullandığın zaman çevre üzerindeki etkisi %20-30 azalır.
En az %50 oranında geri dönüştürülmüş polyesterden üretilen Nike One Taytımızı dene. Bu polyester çeşidi, normal polyestere kıyasla %30 daha az karbon emisyonu üretir. Her yıl ortalama 1 milyar plastik şişeyi çöplerden ve kanallardan toplayıp yüksek kaliteli ipliğe dönüştürüyoruz. Yani maksimum performans sunarken çevreyi koruyoruz.
Değiştireceğin Zaman
Taytına ne kadar iyi bakarsan bak, malzemeler zaman içinde esnekliğini ve ter tutmama özelliğini kaybeder. Basınçlı taytlar sürekli esnediği için bu durumdan daha çok etkilenir. Taytın bollaşmaya ve zorlu antrenmanlar sırasında seni daha az desteklemeye başladığında yeni bir tayt almanın zamanı gelmiş demektir.
Güle Güle Deme Zamanı mı?
Taytını hayır kuruluşlarına bağışlayarak ona yeni bir hayat verebilirsin. Dağıtım programları giysini alıp ihtiyacı olan sporculara dağıtır. Taytın kullanılamayacak durumdaysa yepyeni bir stile dönüşmesi için geri dönüşüme verebilirsin.