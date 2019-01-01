Nike Spor Sütyenleri
Doğru destekle her şeyi başarabilirsin.
Bar, pilates ve antrenman sonrasındaki planların için ideal. Daha yumuşak ve rahat yapılı tasarımlarımızı gün boyu giyebilirsin. Kup bedeni küçük kadınlar için mükemmel.
Antrenman, kondisyon bisikleti ve çok sevdiğin dans dersleri için ideal olan bu çok yönlü ve destekleyici tasarımlar, göğüslerin hareketini en aza indirirken rahatlığı maksimuma çıkarıyor.
Koşu, futbol ve kalp atışlarını hızlandıran tüm sporlar için ideal olan bu stiller, kontrol ve rahatlık arasında mükemmel denge kurarak vücudu sıkıca sarıyor ve omuzlarındaki yükü devralıyor.
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