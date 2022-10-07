En İyi Kadın Taytı Rehberimiz

Sana En Uygun Stili Bul
Biliyoruz, giyebileceğin sayısız tayt modeli var. Bazen hangisini seçeceğine karar vermek bunaltıcı olabilir. Ama bizimle birlikte sporuna ve günlük yaşantına uygun taytı seçebilirsin.
En sevilen Nike stillerini derleyip jargona fazla girmeden (ter tutmayan yapı, 7/8 vb.) açıkladık. Böylece hangi taytı giyeceğine bilerek karar verebileceksin.
Koşucu, yogi, spor salonu sever veya hepsini birden olman fark etmez; sana uygun taytı bulmak için sayfayı aşağı kaydır.
Nike One
Spor salonu, antrenman ve günlük kullanım için ideal
En çok satan taytımızı gün boyunca, hem spor yaparken hem de sosyalleşirken giyebilirsin.
Normal belli: Bel kısmı göbek deliğinin hemen altına oturur
- 7/8: Neredeyse tam boy koruyucu yapı, ayak bileğinin hemen yukarısına kadar iner
- Hafif, ipek kadar yumuşak kumaştan üretilir
- Telefonunu koyabileceğin kadar büyük cebi vardır
- Kesinlikle şeffaflaşmaz
- En az %50 oranında geri dönüştürülmüş fiberden üretilir
Yeni koşu yardımcın. Her özelliği, sokaklarda ve pistte koşmana yardımcı olmak için tasarlandı.
- Normal belli: Bel kısmı göbek deliğinin hemen altına oturur
- 7/8: Neredeyse tam boy koruyucu yapı, ayak bileğinin hemen yukarısına kadar iner ya da tam boy olur
- En yenilikçi kumaşımız: Nefes alabilir, hafiftir ve basınçlıdır
- Erişmesi kolay beş cebi vardır
- Bel bandındaki kordon sayesinde tam oturur
- Yansıtıcı tasarım ayrıntıları seni güvende tutar
Yoga yapanlar için özel olarak tasarlanan, vücudu sıkıca saran yumuşak stil.
- Yüksek belli: Bel kısmı göğüs kafesinin hemen altına oturur
- 7/8: Neredeyse tam boy koruyucu yapı, ayak bileğinin hemen yukarısına kadar iner
- Nike Infinalon kumaş: Nefes alabilir, hafiftir ve kuru kalır
- Kesinlikle şeffaflaşmaz ve dikişsizdir
- Bel bandında küçük cep vardır
Nike Sportswear Essential
Dinlenme günleri, yürüyüş ve hafif hareketler için ideal.
Günlük kullanıma uygun, rahat ve şık stil.
- Yüksek belli: Bel kısmı göğüs kafesinin hemen altına oturur
- Normal belli: Bel kısmı göbek deliğinin hemen altına oturur
- 7/8: Neredeyse tam boy koruyucu yapı, ayak bileğinin hemen yukarısına kadar iner ya da tam boy olur
- Yumuşak ve esnek kumaştan üretilir
- Ter tutmaz: Nemi vücudundan uzaklaştırarak buharlaşıp havaya karışmasını sağlar