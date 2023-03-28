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      Kadın Koşu Taytları

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      Nike Swoosh Run
      Nike Swoosh Run Normal Belli 7/8 Kadın Koşu Taytı
      Sürdürülebilir Malzemeler
      Nike Swoosh Run
      Normal Belli 7/8 Kadın Koşu Taytı
      ₺999,90
      Nike Fast
      Nike Fast Normal Belli 7/8 Cepli Kadın Koşu Taytı
      Sürdürülebilir Malzemeler
      Nike Fast
      Normal Belli 7/8 Cepli Kadın Koşu Taytı
      ₺1.349,90
      Nike Fast
      Nike Fast Normal Belli 7/8 Cepli Kadın Koşu Taytı
      Sürdürülebilir Malzemeler
      Nike Fast
      Normal Belli 7/8 Cepli Kadın Koşu Taytı
      ₺1.049,90
      Nike Epic Fast
      Nike Epic Fast Normal Belli Cepli Kadın Koşu Taytı
      Sürdürülebilir Malzemeler
      Nike Epic Fast
      Normal Belli Cepli Kadın Koşu Taytı
      ₺1.149,90
      Nike Go
      Nike Go
      Nike Go ile sarmalan
      Nike Go
      Nike Go Sıkı Destekli Normal Belli Cepli Tam Boy Kadın Taytı
      Sürdürülebilir Malzemeler
      Nike Go
      Sıkı Destekli Normal Belli Cepli Tam Boy Kadın Taytı
      ₺2.099,90
      Nike Go
      Nike Go Yüksek Destekli Yüksek Belli Cepli 7/8 Kadın Taytı
      Sürdürülebilir Malzemeler
      Nike Go
      Yüksek Destekli Yüksek Belli Cepli 7/8 Kadın Taytı
      ₺1.949,90
      Nike Epic Fast
      Nike Epic Fast Normal Belli 7/8 Cepli Kadın Taytı
      Sürdürülebilir Malzemeler
      Nike Epic Fast
      Normal Belli 7/8 Cepli Kadın Taytı
      ₺999,90
      Nike Dri-FIT ADV
      Nike Dri-FIT ADV Sıkı Kesimli Kadın Koşu Şortu
      Sürdürülebilir Malzemeler
      Nike Dri-FIT ADV
      Sıkı Kesimli Kadın Koşu Şortu
      ₺1.449,90
      Nike Fast
      Nike Fast Normal Belli 7/8 Cepli Kadın Koşu Taytı
      Sürdürülebilir Malzemeler
      Nike Fast
      Normal Belli 7/8 Cepli Kadın Koşu Taytı
      ₺1.249,90
      Nike Fast
      Nike Fast Normal Belli Bilek Üstü Kadın Koşu Taytı
      Sürdürülebilir Malzemeler
      Nike Fast
      Normal Belli Bilek Üstü Kadın Koşu Taytı
      ₺899,90
      Nike One
      Nike One Yüksek Belli Kadın Taytı
      En Çok Satan
      Nike One
      Yüksek Belli Kadın Taytı
      ₺1.099,90
      Nike Go
      Nike Go Yüksek Destekli Normal Belli Kısaltılmış Cepli Kadın Taytı
      Sürdürülebilir Malzemeler
      Nike Go
      Yüksek Destekli Normal Belli Kısaltılmış Cepli Kadın Taytı
      ₺1.949,90
      Nike Zenvy
      Nike Zenvy Hafif Destekli Normal Belli Tam Boy Kadın Taytı
      Sürdürülebilir Malzemeler
      Nike Zenvy
      Hafif Destekli Normal Belli Tam Boy Kadın Taytı
      ₺2.099,90
      Nike Epic Fast
      Nike Epic Fast Normal Belli Kadın Koşu Taytı
      Sürdürülebilir Malzemeler
      Nike Epic Fast
      Normal Belli Kadın Koşu Taytı
      ₺1.149,90
      Nike One
      Nike One Normal Belli 7/8 File Panelli Kadın Taytı
      Sürdürülebilir Malzemeler
      Nike One
      Normal Belli 7/8 File Panelli Kadın Taytı
      ₺799,90
      Nike Zenvy
      Nike Zenvy Hafif Destekli Yüksek Belli Tam Boy Kadın Taytı
      En Çok Satan
      Nike Zenvy
      Hafif Destekli Yüksek Belli Tam Boy Kadın Taytı
      ₺2.099,90
      Nike Therma-FIT One
      Nike Therma-FIT One Normal Belli Kadın Taytı
      Nike Therma-FIT One
      Normal Belli Kadın Taytı
      ₺999,90
      Nike Go
      Nike Go Yüksek Destekli Yüksek Belli Cepli 7/8 Kadın Taytı (Büyük Beden)
      Sürdürülebilir Malzemeler
      Nike Go
      Yüksek Destekli Yüksek Belli Cepli 7/8 Kadın Taytı (Büyük Beden)
      ₺1.949,90
      Nike Fast
      Nike Fast Normal Belli 7/8 Renk Geçişli Cepli Kadın Koşu Taytı
      Sürdürülebilir Malzemeler
      Nike Fast
      Normal Belli 7/8 Renk Geçişli Cepli Kadın Koşu Taytı
      ₺1.249,90
      Nike Zenvy
      Nike Zenvy Hafif Destekli Yüksek Belli 7/8 Kadın Taytı
      Sürdürülebilir Malzemeler
      Nike Zenvy
      Hafif Destekli Yüksek Belli 7/8 Kadın Taytı
      ₺2.099,90
      Nike Zenvy
      Nike Zenvy Hafif Destekli Yüksek Belli 20 cm Kadın Bisiklet Şortu
      Sürdürülebilir Malzemeler
      Nike Zenvy
      Hafif Destekli Yüksek Belli 20 cm Kadın Bisiklet Şortu
      ₺1.349,90
      Nike Go
      Nike Go Yüksek Destekli Normal Belli Cepli 20 cm Kadın Bisiklet Şortu
      Sürdürülebilir Malzemeler
      Nike Go
      Yüksek Destekli Normal Belli Cepli 20 cm Kadın Bisiklet Şortu
      ₺1.249,90
      Nike Fast
      Nike Fast Normal Belli 7/8 Cepli Kadın Koşu Taytı
      Sürdürülebilir Malzemeler
      Nike Fast
      Normal Belli 7/8 Cepli Kadın Koşu Taytı
      ₺1.149,90
      Nike One
      Nike One Normal Belli Parlak Kadın Taytı
      Nike One
      Normal Belli Parlak Kadın Taytı

      Kadın koşu taytları - gözünü hedeften ayırma

      Nike koşu taytları seni daha ileri taşımak için tasarlandı. Gerek gün boyu rahatlık sunan hafif stilleri gerekse nefes alan yapısıyla, dikkat dağıtıcı öğeleri ortadan kaldıran yüksek performans Nike koşu taytları hiçbir maceranda seni yalnız bırakmıyor.

      Nike koşu taytlarıyla kuruluk ve serinlikten ödün verme

      Pistte serin kalmak iyi bir antrenmanın şartları arasında. Dri-FIT Teknolojisine sahip koşu taytları tam da bu fikirle yaratıldı. Bu kumaş türünde ter damlaları deriden uzaklaşıp hızlıca buharlaşarak kuru kalmanı sağlıyor. File panelli kadın koşu taytları ise en çok ısınan bölgelerde sağladığı hava akışıyla seni serin tuttuğu için, kendi rekorunu kırmak üzereyken önünde hiçbir engel kalmıyor.

      Uzun koşularda seni hedefinden uzaklaştıran her şeyi geride bırak

      Zirveye oynamak istiyorsan seni yarı yolda bırakmayacak rahat koşu taytlarına ihtiyacın var. Ultra esnek kumaşlar, tamamen özgür hareket etmeni sağlarken seni asla yavaşlatmıyor. Konsantrasyon bozan etmenlere veda ettiğinde ise geriye her seferinde daha büyük hedeflere koşmak kalıyor. Koşmak vücudunun doğasında var ve doğal hareket ettiğinde kaslarının neler yapabildiğini sen de fark edeceksin. Dahası, rakipsiz yumuşaklığı ve pürüzsüzlüğüyle Nike kadın koşu taytları, üzerindeyken verdiği güzel hissin yanında şık da duruyor.

      Eşyalarını yanından ayırma

      Kadın koşu taytlarımızın kolay ulaşılabilir cepleriyle hareket halindeyken eşyaların güvende. Anahtarın veya kartın seninle zahmetsizce yolculuk yapacak. Açık cepleri sayesinde vakit kaybetmeden evden çıkıp kilometreleri saymaya başlayacaksın. Bel hizasındaki fermuarlı büyük cebinde ise telefonunu ve elektronik cihazlarını gönül rahatlığıyla sakla. Bu gizli bölmeyi kullanarak ellerini meşgul eden şeylerden kurtulup formuna odaklan.

      Tüm şartlara adapte olan koşu taytlarımızla dilediğin yönde ilerle

      Nike kadın koşu taytlarıyla pistte, parkta ve asfaltta artık stilden ödün vermen gerekmiyor. İkonik Swoosh logosu gibi klasik detaylar geleneksel tasarımımızı ön plana çıkarırken, kendinden emin grafikler de olmazsa olmaz sokak tarzını ortaya koyuyor. Hızını ister asfaltta ister koşu bandında göster, Nike koşu taytlarıyla kendini görmek istediğin formda bulacaksın. Karanlıkta koşmak için yansıtıcı taytları tercih ederek sabah koşularında veya gece turlarında görünür kal. Bu taytlar görünürlüğünü artırarak az ışıkta bile göze çarpmana yardımcı oluyor.

      Boyu kısalt, eforu yükselt

      Tayt uzunluğunun bir şey değiştirmediğine mi inanıyorsun? Tekrar düşün. Tam boy stiller soğuk havalarda ihtiyacın olan noktaları örterek seni bunaltmadan koruma sunuyor. Sıcak günlerde ve en yoğun antrenmanlarda ise 7/8 koşu taytlarını seç. Ayak bileklerinin özgür kalmasıyla kolaylaşan manevralar ve serin kalan bacakların, daha çevik hareketleri mümkün kılacak.

      Kilometreler geride kalırken azalmayan destek

      Nike koşu taytları sunduğu hafif basınçla hareketini kısıtlamadan bacak kaslarını sarıyor. Vücudunu kavrayan pürüzsüz kumaş en çok ihtiyacın olan yerlere tam gerektiği kadar destek sağlıyor. Geniş elastik bel bantları sayesinde taytlar antrenmanın başından sonuna kadar sağlam biçimde şeklini koruyor. Sıkılığı kendin belirlemek istiyorsan Nike koşu taytlarında bel kordonlu olanları, daha çok alanı sarmak istersen de yüksek belli modelleri seç.