Kadın koşu taytları - gözünü hedeften ayırma
Nike koşu taytları seni daha ileri taşımak için tasarlandı. Gerek gün boyu rahatlık sunan hafif stilleri gerekse nefes alan yapısıyla, dikkat dağıtıcı öğeleri ortadan kaldıran yüksek performans Nike koşu taytları hiçbir maceranda seni yalnız bırakmıyor.
Nike koşu taytlarıyla kuruluk ve serinlikten ödün verme
Pistte serin kalmak iyi bir antrenmanın şartları arasında. Dri-FIT Teknolojisine sahip koşu taytları tam da bu fikirle yaratıldı. Bu kumaş türünde ter damlaları deriden uzaklaşıp hızlıca buharlaşarak kuru kalmanı sağlıyor. File panelli kadın koşu taytları ise en çok ısınan bölgelerde sağladığı hava akışıyla seni serin tuttuğu için, kendi rekorunu kırmak üzereyken önünde hiçbir engel kalmıyor.
Uzun koşularda seni hedefinden uzaklaştıran her şeyi geride bırak
Zirveye oynamak istiyorsan seni yarı yolda bırakmayacak rahat koşu taytlarına ihtiyacın var. Ultra esnek kumaşlar, tamamen özgür hareket etmeni sağlarken seni asla yavaşlatmıyor. Konsantrasyon bozan etmenlere veda ettiğinde ise geriye her seferinde daha büyük hedeflere koşmak kalıyor. Koşmak vücudunun doğasında var ve doğal hareket ettiğinde kaslarının neler yapabildiğini sen de fark edeceksin. Dahası, rakipsiz yumuşaklığı ve pürüzsüzlüğüyle Nike kadın koşu taytları, üzerindeyken verdiği güzel hissin yanında şık da duruyor.
Eşyalarını yanından ayırma
Kadın koşu taytlarımızın kolay ulaşılabilir cepleriyle hareket halindeyken eşyaların güvende. Anahtarın veya kartın seninle zahmetsizce yolculuk yapacak. Açık cepleri sayesinde vakit kaybetmeden evden çıkıp kilometreleri saymaya başlayacaksın. Bel hizasındaki fermuarlı büyük cebinde ise telefonunu ve elektronik cihazlarını gönül rahatlığıyla sakla. Bu gizli bölmeyi kullanarak ellerini meşgul eden şeylerden kurtulup formuna odaklan.
Tüm şartlara adapte olan koşu taytlarımızla dilediğin yönde ilerle
Nike kadın koşu taytlarıyla pistte, parkta ve asfaltta artık stilden ödün vermen gerekmiyor. İkonik Swoosh logosu gibi klasik detaylar geleneksel tasarımımızı ön plana çıkarırken, kendinden emin grafikler de olmazsa olmaz sokak tarzını ortaya koyuyor. Hızını ister asfaltta ister koşu bandında göster, Nike koşu taytlarıyla kendini görmek istediğin formda bulacaksın. Karanlıkta koşmak için yansıtıcı taytları tercih ederek sabah koşularında veya gece turlarında görünür kal. Bu taytlar görünürlüğünü artırarak az ışıkta bile göze çarpmana yardımcı oluyor.
Boyu kısalt, eforu yükselt
Tayt uzunluğunun bir şey değiştirmediğine mi inanıyorsun? Tekrar düşün. Tam boy stiller soğuk havalarda ihtiyacın olan noktaları örterek seni bunaltmadan koruma sunuyor. Sıcak günlerde ve en yoğun antrenmanlarda ise 7/8 koşu taytlarını seç. Ayak bileklerinin özgür kalmasıyla kolaylaşan manevralar ve serin kalan bacakların, daha çevik hareketleri mümkün kılacak.
Kilometreler geride kalırken azalmayan destek
Nike koşu taytları sunduğu hafif basınçla hareketini kısıtlamadan bacak kaslarını sarıyor. Vücudunu kavrayan pürüzsüz kumaş en çok ihtiyacın olan yerlere tam gerektiği kadar destek sağlıyor. Geniş elastik bel bantları sayesinde taytlar antrenmanın başından sonuna kadar sağlam biçimde şeklini koruyor. Sıkılığı kendin belirlemek istiyorsan Nike koşu taytlarında bel kordonlu olanları, daha çok alanı sarmak istersen de yüksek belli modelleri seç.