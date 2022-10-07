Amacımız, gençliğin daha iyi bir gelecek inşa etmesine yardımcı olacak ilham kaynakları ve erişim imkanları oluşturmaktır.
Herkesin eşit şartlara sahip olması gerektiğine inanıyoruz. Eğitim ve erişim imkanlarının çeşitliliği, kapsayıcılığı ve eşitliği destekleme gücüne sahip olduğunu düşünüyoruz.
Jordan markası sadece giydiklerinden veya oyun stilinden ibaret değildir. Kendi sesine sahip olmanı, kendi stilini bulmanı ve hem saha içinde hem de saha dışında dünyayı değiştirmeni sağlayan öz güvendir. Michael Jordan'ın mirasından aldığımız güçle dünyaya mükemmele ulaşması için ilham veriyoruz.
Markanın temel ilkeleri arasında, gençliğe yatırım yaparak topluluklarımızı güçlendirmek bulunuyor. Michael Jordan'ın anne babası, ona eğitimin değerini öğretti. Jordan Wings programlarımız da dünyanın her yerindeki gençlerin eşit şartlara sahip olmasını sağlayabilecek fırsatlara erişim imkanı sunuyor.
Bugün Jordan Brand Wings, dünya genelinde 30'dan fazla iş ortağıyla birlikte çalışarak yoksul gençlere eğitim ve rehberlik erişimi sunuyor.
Jumpman topluluğu Chicago parklarında, Pekin sokaklarında, New York sahalarında ve Paris liselerinde boy gösterip gençler için fark yaratıyor. 2016 yılında bu topluluğa verdiğimiz desteği gözden geçirip tek bir hedefe odaklandık: Onları alıkoyan engelleri yıkıp uçmalarına yardımcı olmak.