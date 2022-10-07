Jordan Wings

Jordan Brand Wings

Amacımız, gençliğin daha iyi bir gelecek inşa etmesine yardımcı olacak ilham kaynakları ve erişim imkanları oluşturmaktır.

Herkesin eşit şartlara sahip olması gerektiğine inanıyoruz. Eğitim ve erişim imkanlarının çeşitliliği, kapsayıcılığı ve eşitliği destekleme gücüne sahip olduğunu düşünüyoruz.

Jordan markası sadece giydiklerinden veya oyun stilinden ibaret değildir. Kendi sesine sahip olmanı, kendi stilini bulmanı ve hem saha içinde hem de saha dışında dünyayı değiştirmeni sağlayan öz güvendir. Michael Jordan'ın mirasından aldığımız güçle dünyaya mükemmele ulaşması için ilham veriyoruz.

Markanın temel ilkeleri arasında, gençliğe yatırım yaparak topluluklarımızı güçlendirmek bulunuyor. Michael Jordan'ın anne babası, ona eğitimin değerini öğretti. Jordan Wings programlarımız da dünyanın her yerindeki gençlerin eşit şartlara sahip olmasını sağlayabilecek fırsatlara erişim imkanı sunuyor.

Jordan Wings

Bugün Jordan Brand Wings, dünya genelinde 30'dan fazla iş ortağıyla birlikte çalışarak yoksul gençlere eğitim ve rehberlik erişimi sunuyor.

Jumpman topluluğu Chicago parklarında, Pekin sokaklarında, New York sahalarında ve Paris liselerinde boy gösterip gençler için fark yaratıyor. 2016 yılında bu topluluğa verdiğimiz desteği gözden geçirip tek bir hedefe odaklandık: Onları alıkoyan engelleri yıkıp uçmalarına yardımcı olmak.

Programlarımız

Jordan Wings

BEYOND BASKETBALL

Beyond Basketball, öğrencilerin içindeki tutkuyu canlandırmayı amaçlayan, basketbol kültürü temalı bir eritme potasıdır. Bu deneyim, spordan yola çıkarak diğer yaratıcı yetenekleri keşfe çıkar ve yaşam becerileri öğretir.

Jordan Wings

Burs Programı

Burs Programı, öğrencilerin yüksek eğitimde başarılı olmasına yardımcı olur. Yerel iş ortaklarımızla birlikte çalışarak azimli, daha çok birinci nesil öğrencileri tespit etmeye ve burs, bilgi ve kaynaklar aracılığıyla çalışmalarını tamamlamalarının önündeki engelleri azaltmayı amaçlıyoruz.

Jordan Wings

Tasarım Programı

Tasarım Programı tasarım okuluna gitmeyi, kendi markasını kurmayı ya da sosyal değişim sağlayacak ürünler oluşturmayı hayal eden, yaratıcı tutku ve isteklere sahip kişileri hedef alır. Program dahilinde tasarımcılar ve ürün geliştirme ekipleriyle görüşmeler yapılır. Ayrıca öğrencilerin portföy oluşturmasına yardımcı olup yaratıcı endüstriler ve eğitim için onlara rehberlik eden iş ortaklarını destekliyoruz.

Jordan Wings

Staj Programı

Staj Programımız, öğrencilerin gerçek sorunlar üzerinde çalışarak değerli deneyim ve beceriler kazanmasını sağlar. Kariyer yolculuklarında onları destekleyen program, profesyonel ilişkilerini geliştirir ve ağ kurmalarına yardımcı olur.

Programlarımız

Jordan Wings

BEYOND BASKETBALL

Beyond Basketball, öğrencilerin içindeki tutkuyu canlandırmayı amaçlayan, basketbol kültürü temalı bir eritme potasıdır. Bu deneyim, spordan yola çıkarak diğer yaratıcı yetenekleri keşfe çıkar ve yaşam becerileri öğretir.

Jordan Wings

Burs Programı

Burs Programı, öğrencilerin yüksek eğitimde başarılı olmasına yardımcı olur. Yerel iş ortaklarımızla birlikte çalışarak azimli, daha çok birinci nesil öğrencileri tespit etmeye ve burs, bilgi ve kaynaklar aracılığıyla çalışmalarını tamamlamalarının önündeki engelleri azaltmayı amaçlıyoruz.

Jordan Wings

Tasarım Programı

Tasarım Programı tasarım okuluna gitmeyi, kendi markasını kurmayı ya da sosyal değişim sağlayacak ürünler oluşturmayı hayal eden, yaratıcı tutku ve isteklere sahip kişileri hedef alır. Program dahilinde tasarımcılar ve ürün geliştirme ekipleriyle görüşmeler yapılır. Ayrıca öğrencilerin portföy oluşturmasına yardımcı olup yaratıcı endüstriler ve eğitim için onlara rehberlik eden iş ortaklarını destekliyoruz.

Jordan Wings

Staj Programı

Staj Programımız, öğrencilerin gerçek sorunlar üzerinde çalışarak değerli deneyim ve beceriler kazanmasını sağlar. Kariyer yolculuklarında onları destekleyen program, profesyonel ilişkilerini geliştirir ve ağ kurmalarına yardımcı olur.

Jordan Wings
Jordan Wings