Futbol Ayakkabıları Rehberi

Senin İçin Doğru Kramponu Bul
Oynadığın zemin türüne ve oyun stiline en uygun kramponu bu rehberde bulacaksın.
Zeminini Seç
Zemin türü tutuşu ve kontrolü etkileyebilir. Dolayısıyla oynadığın sahanın türüne uygun taban plakasını bulman gerekir. Bu yüzden farklı saha türlerinin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarladığımız, her zaman maksimum performansla oynamana yardımcı olacak farklı taban plakaları oluşturduk.
Oyun Stiline Uygun Seçeneği Bul
İster büyük sahada ister küçük sahada oynasın, her oyuncunun kendisine has bir stili vardır. Mercurial, Phantom ve Tiempo silolarımız, futbolcuların performanslarının belirli yönlerini ileriye taşımasına yardımcı olmak için özel olarak geliştirildi. Sen nasıl oynuyorsun?
Tempo, hızlanma ve güç. Tüm dikkatleri üzerine çekmek isteyen oyuncuların tercih ettiği krampon olan Mercurial ile gerçek hızını ortaya çıkar.
Giyen oyuncular: Cristiano Ronaldo, Tobin Heath, Megan Rapinoe, Eden Hazard
Hem sokaklarda hem sahalarda boy gösteren Phantom, ne yapacağı asla tahmin edilemeyen; yaratıcılığına, içgüdülerine ve ayak becerilerine güvenen oyuncular için üretildi.
Giyen oyuncular: Kevin De Bruyne, Alex Morgan, Ada Hegerberg, Lautaro Martinez
Tempo, hızlanma ve güç. Tüm dikkatleri üzerine çekmek isteyen oyuncuların tercih ettiği krampon olan Mercurial ile gerçek hızını ortaya çıkar.
Giyen oyuncular: Cristiano Ronaldo, Tobin Heath, Megan Rapinoe, Eden Hazard
Hem sokaklarda hem sahalarda boy gösteren Phantom, ne yapacağı asla tahmin edilemeyen; yaratıcılığına, içgüdülerine ve ayak becerilerine güvenen oyuncular için üretildi.
Giyen oyuncular: Kevin De Bruyne, Alex Morgan, Ada Hegerberg, Lautaro Martinez
Aradığın özellik güvenilir temas ise Tiempo'dan başkasına bakma. Klasik deri yapı, kalitesiyle maça hükmeden oyuncular için idealdir.
Giyen oyuncular: Virgil Van Dijk, Julie Ertz, Sergio Ramos, Lucy Bronze
Çok yönlü tutuş sunması için kavrayıcı dış tabana sahip olan küçük saha yelpazemiz, hem salonlara hem de sokaklara damga vurmana yardımcı olacak.
Giyen oyuncular: Ricardinho, Ferrão
Aradığın özellik güvenilir temas ise Tiempo'dan başkasına bakma. Klasik deri yapı, kalitesiyle maça hükmeden oyuncular için idealdir.
Giyen oyuncular: Virgil Van Dijk, Julie Ertz, Sergio Ramos, Lucy Bronze
Çok yönlü tutuş sunması için kavrayıcı dış tabana sahip olan küçük saha yelpazemiz, hem salonlara hem de sokaklara damga vurmana yardımcı olacak.
Giyen oyuncular: Ricardinho, Ferrão
Kendi Stilinde Oyna
Oynarken kişiliğini sergile. Yaratıcı kişiselleştirme tercihleri, zamana meydan okuyan siyah renk ve klasik deri gibi seçeneklerle stiline uygun kramponu bul.
Deri
Deri, ayağa uyum sağlama kabiliyeti sayesinde hem geniş hem dar ayaklar için kişiye özel uyum sunar. Efsanevi temas özelliği ise her koşulda rakipsiz kontrol sağlar.
Bilek Tercihi
Yüksek bilekli silüetlerin modern, ayağı saran yapısını mı, yoksa düşük bilekli silüetlerin tanıdık yapısını mı tercih ediyorsun? Tercihin ne olursa olsun, rakipsiz rahatlık seni bekliyor.
Simsiyah
Sade. Dikkat Çekici. Zamana meydan okuyan simsiyah silüetler gibisi yoktur.
Nike by you
Yaratıcılığını yalnızca oyununla değil, stilinle de sergile. Hayallerini süsleyen kramponu Nike By You ile tasarla.
Seviyeni Seç
İster her gün sahaya çık ister yeni başlıyor ol, kramponlarının performansına yardımcı olması önemlidir. Mevcut seviyen ya da hayalini kurduğun seviye için doğru kramponu bul.
Favori Oyuncunun Kramponunu Giy
Favori sporcularının hangi kramponları giydiğini keşfet.
"Yeni Phantom kramponu giyer giymez bir fark hissettim. Uyumu, yapısı olağanüstü ve bugüne kadar giydiğim hiçbir krampona benzemiyor."
Kai Havertz