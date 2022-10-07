Senin İçin Doğru Kramponu Bul

Oynadığın zemin türüne ve oyun stiline en uygun kramponu bu rehberde bulacaksın.

Futbol Ayakkabıları Rehberi

Zeminini Seç

Zemin türü tutuşu ve kontrolü etkileyebilir. Dolayısıyla oynadığın sahanın türüne uygun taban plakasını bulman gerekir. Bu yüzden farklı saha türlerinin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarladığımız, her zaman maksimum performansla oynamana yardımcı olacak farklı taban plakaları oluşturduk.

Oyun Stiline Uygun Seçeneği Bul

İster büyük sahada ister küçük sahada oynasın, her oyuncunun kendisine has bir stili vardır. Mercurial, Phantom ve Tiempo silolarımız, futbolcuların performanslarının belirli yönlerini ileriye taşımasına yardımcı olmak için özel olarak geliştirildi. Sen nasıl oynuyorsun?

Futbol Ayakkabıları Rehberi

HIZ

Futbol Ayakkabıları Rehberi

BECERİ

Tempo, hızlanma ve güç. Tüm dikkatleri üzerine çekmek isteyen oyuncuların tercih ettiği krampon olan Mercurial ile gerçek hızını ortaya çıkar.

Giyen oyuncular: Cristiano Ronaldo, Tobin Heath, Megan Rapinoe, Eden Hazard

Mercurial'ı İncele

Hem sokaklarda hem sahalarda boy gösteren Phantom, ne yapacağı asla tahmin edilemeyen; yaratıcılığına, içgüdülerine ve ayak becerilerine güvenen oyuncular için üretildi.

Giyen oyuncular: Kevin De Bruyne, Alex Morgan, Ada Hegerberg, Lautaro Martinez

Phantom'ı İncele
Futbol Ayakkabıları Rehberi

HIZ

Tempo, hızlanma ve güç. Tüm dikkatleri üzerine çekmek isteyen oyuncuların tercih ettiği krampon olan Mercurial ile gerçek hızını ortaya çıkar.

Giyen oyuncular: Cristiano Ronaldo, Tobin Heath, Megan Rapinoe, Eden Hazard

Mercurial'ı İncele
Futbol Ayakkabıları Rehberi

BECERİ

Hem sokaklarda hem sahalarda boy gösteren Phantom, ne yapacağı asla tahmin edilemeyen; yaratıcılığına, içgüdülerine ve ayak becerilerine güvenen oyuncular için üretildi.

Giyen oyuncular: Kevin De Bruyne, Alex Morgan, Ada Hegerberg, Lautaro Martinez

Phantom'ı İncele
Futbol Ayakkabıları Rehberi

TEMAS

Aradığın özellik güvenilir temas ise Tiempo'dan başkasına bakma. Klasik deri yapı, kalitesiyle maça hükmeden oyuncular için idealdir.

Giyen oyuncular: Virgil Van Dijk, Julie Ertz, Sergio Ramos, Lucy Bronze

Tiempo'yu İncele
Futbol Ayakkabıları Rehberi

HALI SAHA

Çok yönlü tutuş sunması için kavrayıcı dış tabana sahip olan küçük saha yelpazemiz, hem salonlara hem de sokaklara damga vurmana yardımcı olacak.

Giyen oyuncular: Ricardinho, Ferrão

Küçük Saha Stillerini İncele
Futbol Ayakkabıları Rehberi

TEMAS

Futbol Ayakkabıları Rehberi

HALI SAHA

Aradığın özellik güvenilir temas ise Tiempo'dan başkasına bakma. Klasik deri yapı, kalitesiyle maça hükmeden oyuncular için idealdir.

Giyen oyuncular: Virgil Van Dijk, Julie Ertz, Sergio Ramos, Lucy Bronze

Tiempo'yu İncele

Çok yönlü tutuş sunması için kavrayıcı dış tabana sahip olan küçük saha yelpazemiz, hem salonlara hem de sokaklara damga vurmana yardımcı olacak.

Giyen oyuncular: Ricardinho, Ferrão

Küçük Saha Stillerini İncele

Kendi Stilinde Oyna

Oynarken kişiliğini sergile. Yaratıcı kişiselleştirme tercihleri, zamana meydan okuyan siyah renk ve klasik deri gibi seçeneklerle stiline uygun kramponu bul.

Deri

Deri, ayağa uyum sağlama kabiliyeti sayesinde hem geniş hem dar ayaklar için kişiye özel uyum sunar. Efsanevi temas özelliği ise her koşulda rakipsiz kontrol sağlar.

Bilek Tercihi

Yüksek bilekli silüetlerin modern, ayağı saran yapısını mı, yoksa düşük bilekli silüetlerin tanıdık yapısını mı tercih ediyorsun? Tercihin ne olursa olsun, rakipsiz rahatlık seni bekliyor.

Simsiyah

Sade. Dikkat Çekici. Zamana meydan okuyan simsiyah silüetler gibisi yoktur.

Nike by you

Yaratıcılığını yalnızca oyununla değil, stilinle de sergile. Hayallerini süsleyen kramponu Nike By You ile tasarla.

Seviyeni Seç

İster her gün sahaya çık ister yeni başlıyor ol, kramponlarının performansına yardımcı olması önemlidir. Mevcut seviyen ya da hayalini kurduğun seviye için doğru kramponu bul.

Futbol Ayakkabıları Rehberi

Elite

Mükemmeliyetçiler için

En iyiyi isteyenlerin kramponları. Dünyanın en büyük yıldızlarının kullandığı Elite serimiz, sunduğu rakipsiz kaliteyle işi şansa bırakmayı sevmeyen oyuncular için idealdir.

Futbol Ayakkabıları Rehberi

Pro

Kendini adamışlar için

Futbolu ciddiye alanların tercihi olan Pro serimiz, Nike'ın en önemli yeniliklerinden bazılarını sahaya taşır. Olağanüstü performansıyla fiyatının karşılığını veren bir krampon arayanlar için idealdir.

Futbol Ayakkabıları Rehberi

Academy

Yükselen yıldızlar için

Futbolu sevdiği için oynayanların kramponu. Academy serimiz, oyununu ileriye taşımak isteyenler için avantajlı bir seçenek sunar.

Futbol Ayakkabıları Rehberi

Club

Yeni başlayanlar için

Futbolu sevdiği için oynayanlar ve yeni başlayan oyuncular için ideal olan giriş seviyesi kramponlar. Club serimiz, kaliteden ödün vermeden uygun fiyatlı seçenekler sunar.

Favori Oyuncunun Kramponunu Giy

Favori sporcularının hangi kramponları giydiğini keşfet.

"Yeni Phantom kramponu giyer giymez bir fark hissettim. Uyumu, yapısı olağanüstü ve bugüne kadar giydiğim hiçbir krampona benzemiyor."

Kai Havertz

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