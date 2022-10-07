HAYAL ET.
YAP. OYNA

Roblox'taki NIKELAND, sporun geleceğini senin şekillendireceğin inanılmaz bir dünya.
Oynamanın yeni yolları için son güncellemelere göz at.

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Roblox'un Güvenlik Özellikleri 

HERKES İÇİN EĞLENCELİ

Sohbet filtresi, ebeveyn denetimi gibi Roblox'ta yerleşik olarak bulunan güvenlik özellikleriyle
ailene en iyi NIKELAND deneyimini sun.

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Oynamanın Daha Fazla Yolu

Roblox'ta NIKELAND

KURALSIZ FUTBOL

Altı kale bulunan ve kalecilerin olmadığı bu küçük sahada hızlı oyna ve vahşi yanını göster. Bu futbolda kural yok. Son NIKELAND güncellemesinde yeni ivmeölçer güçlerini ve avatarın için Federasyon stillerini incele.

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