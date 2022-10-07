Roblox'ta NIKELAND

HAYAL ET.
YAP. OYNA
Roblox'taki NIKELAND, sporun geleceğini senin şekillendireceğin inanılmaz bir dünya.
Oynamanın yeni yolları için son güncellemelere göz at.
Roblox'un Güvenlik Özellikleri
HERKES İÇİN EĞLENCELİ
Sohbet filtresi, ebeveyn denetimi gibi Roblox'ta yerleşik olarak bulunan güvenlik özellikleriyle
ailene en iyi NIKELAND deneyimini sun.
Oynamanın Daha Fazla Yolu
KURALSIZ FUTBOL
Altı kale bulunan ve kalecilerin olmadığı bu küçük sahada hızlı oyna ve vahşi yanını göster. Bu futbolda kural yok. Son NIKELAND güncellemesinde yeni ivmeölçer güçlerini ve avatarın için Federasyon stillerini incele.