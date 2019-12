Kendi Yüksek Yoğunluklu İnterval Antrenmanlarını Oluşturmanın 3 Kolay Yolu

1. Her Dakika Sabit Tekrar (EMOM)

Toplam süresini önceden belirleyeceğin antrenmanın her dakikasının başında bir hareketi (veya hareketleri) belirli bir sayıda tekrarlayacaksın. Tekrarları bitirdikten sonra yeni dakika başlayana kadar dinleneceksin.

Frost, kendi EMOM antrenmanını programlamak için bir alt vücut hareketi, üst vücut hareketi, karın egzersizi ve vücudun tamamını çalıştıran yoğun bir egzersiz seçmeni öneriyor (örneğin: squat, şınav, mekik ve burpee). Antrenmanının uzunluğu (20 dakika olabilir) ve her hareketin tekrar sayısı sana kalmış. Her hareketi farklı sayılarda tekrar edebilirsin (mesela 15, 12, 10, 8) ya da her hareketin tekrar sayısını aynı tutabilirsin (örneğin 10). Süre bitene kadar sırayı tekrarla. İşte örnek antrenman:

20 Dakikalık Tüm Vücudu Kuvvetlendirme Antrenmanı

1. dakika: 15 squat

2. dakika: 12 şınav

3. dakika: 10 mekik

4. dakika: 8 burpee

5. dakika: 15 squat

6. dakika: 12 şınav

7. dakika: 10 mekik

8. dakika: 8 burpee…

…bu şekilde devam et ve 20. dakika: 8 burpee yap