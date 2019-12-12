Kendi Yüksek Yoğunluklu İnterval Antrenmanlarını Oluşturmanın 3 Kolay Yolu

Yüksek yoğunluklu interval antrenmanı, en kısa sürede en verimli antrenmanı yapmak için en iyi egzersiz seçeneklerinden biridir. Nike Master Trainer'ı Patrick Frost, "Yüksek yoğunluklu interval antrenmanları genellikle dönüşümlü olarak tüm performansını ortaya koyduğun egzersizler ve dinlenme aralarından oluşur." diyor. Maksimum performans sergilediğin bu kısa egzersizler sonucunda kendini daha uzun süre, daha fazla zorlama kabiliyeti kazanırsın. Egzersiz sonrası yağ yakma etkisi de olur (ne de olsa nabzını ve nefes alma hızını yavaşlatmak çaba gerektirir); antrenmandan sonraki 24 saatte, antrenmanda yaktığın kalorinin yüzde 6 ila 15'i oranında kalori yakmana yardımcı olabilir.

Frost daha güçlü, hızlı, performanslı bir sporcu olmak için haftalık antrenman rutinine bir veya iki yüksek yoğunluklu interval antrenmanı eklemeni öneriyor. Kaslarına iyileşip toparlanmaları için zaman tanımak amacıyla aralarına yaklaşık 48 saat koymayı unutma.

Aşağıda Frost'un yüksek yoğunluklu interval antrenmanlarını programlamak için kullanmayı en çok sevdiği üç yöntem yer alıyor. (Bunları beğendin mi? Daha fazla yüksek yoğunluklu interval antrenmanı Nike Training Club uygulamasında seni bekliyor.)