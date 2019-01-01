Dulce Orihuela genç bir kızken anne babası onu boş zamanlarında bir aktivite yapmaya teşvik etti. Yüzmeden Zumba'ya kadar her şeyi denedi ama hiçbiri onu heyecanlandırmadı. Sonra babasının boks eldivenlerini taktı ve tüm hayatı değişti.

Bugün profesyonel bir boksör olan Dulce, en büyük mücadeleyi ringin dışında, Mexico City'nin Tacubaya semtinde veriyor. Boks derslerini grup terapisi ve eğitim atölyeleriyle birleştiren bir spor salonu olan TRASO'da koçluk yapan Dulce, toplumsal şiddet, kaynak yokluğu ve marjinalleşme ile savaşıyor.