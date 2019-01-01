Karşınızda Sally Nnamani

PeacePlayers, Brooklyn

Sally Nnamani içine kapanık biri. Ama basketbol oynarken en iyi oyuncularla boy ölçüşen bir havaya giriyor. "Sahaya çıkar ve iyi bir maç oynarsın. Spor salonundan çıkarken söylenen hiçbir şey önemli değildir."

Basketbol Sally'nin özgüven kazanmasına yardımcı oldu ama aynı ruhu saha dışında yakalaması çabuk olmadı.

Sally'yi basketbolla Nijerya'dan New York'a taşındıktan sonra ağabeyi tanıştırdı. Basketbol, yeni çocuk olmanın getirdiği zorluklara karşı güvenli bir alan sundu.