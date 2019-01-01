Karşınızda Sally Nnamani

Karşınızda Basketbol Koçu Sally Nnamani
PeacePlayers, Brooklyn
Sally Nnamani içine kapanık biri. Ama basketbol oynarken en iyi oyuncularla boy ölçüşen bir havaya giriyor. "Sahaya çıkar ve iyi bir maç oynarsın. Spor salonundan çıkarken söylenen hiçbir şey önemli değildir."
Basketbol Sally'nin özgüven kazanmasına yardımcı oldu ama aynı ruhu saha dışında yakalaması çabuk olmadı.
Sally'yi basketbolla Nijerya'dan New York'a taşındıktan sonra ağabeyi tanıştırdı. Basketbol, yeni çocuk olmanın getirdiği zorluklara karşı güvenli bir alan sundu.
Fakat basketbol oynamadığı zamanlarda akranlarıyla iletişim kurmakta zorlanıyordu. "İçime kapanıktım ve insanlarla etkileşim kurmuyordum. Koçum harika biriydi, antrenmanlara onunla gidiyordum ama beni ekibe nasıl dahil edeceğini bilmiyordu."
Sally basketbol oynadıkça iletişimin en az 30 sayı atmak kadar önemli olduğunu anladı. "Kazanmak istiyorsan sahada takım arkadaşlarınla konuşmaktan başka çaren yok. Takımla dostluk kurmak zorundasın."
Üniversitede, takım arkadaşlarıyla sahada iletişim kurabilmesinin faydasını hayatının geri kalan kısmında da gördüğünü fark etti. "Spor yaptıkça farklı şeyler deneyebilir hale geldim. Koçluğa da böyle başladım."
"Basketbol oynamaya başlayıp daha iyi oldukça sessiz bir sekizinci sınıf öğrencisinden insanların, 'Bu kız basketbolla bir şeyler başarabilir.' dediği bir insana dönüştüm."
Sally Nnamani
Basketbol Koçu
Bugün yeni nesil liderleri geliştirmek için basketbolu kullanan Peace Players Brooklyn adlı kar amacı gütmeyen kuruluşun direktörü olan Sally, deneyimlerinden faydalanarak çocuklara hem sahada hem saha dışında güven aşılıyor. Basketbolu onlara takım çalışmasını, sorumluluk almayı ve en önemlisi de değerli olduklarını öğretmek için temel olarak kullanıyor.
Sally, "İçinde yaşadıkları büyük dünyayı görmeleri için onlara fırsatlar sağlamaya çalışıyoruz." diyor. "Hayat, gördüğünden çok daha fazlası ve sen bir Peace Players üyesisin. Nereden olduğun veya nerede yaşadığın hiç fark etmez; sen oraya aitsin."