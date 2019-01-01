Karşınızda Asa Mohammed
Asa Mohammed küçükken kendini ifade etmekte zorlanan bir çocuktu. Öfke ve kızgınlık duyuyordu ama duygularını dışa vuracak kelimeleri bulamıyordu. Sonra dansla tanıştı.
Çocukken dans dersleri aldı ve baleden hip-hop'a kadar pek çok stili çalıştı. Ama dansı asıl keşfetmesini sağlayan yer, Londra'nın Peckham semtindeki The Movement Factory adlı dans stüdyosu oldu. Başkalarının kendilerini ifade etmeleri için yeni yollar bulmalarına yardımcı olabileceğini de burada fark etti.
Asa, "Çok şey yaşadım ve bu yüzden başkalarına hareketle yardımcı olabileceğimi biliyorum." diyor.
The Movement Factory'nin kurucusu Leanne Pero, Asa'nın yeteneğini fark etti ve ondan öğretmenliği denemesini istedi. Leanne, onun hakkında şunları söylüyor: "Asa harika ve ayakları hep yere basan biri. Hayatının merkezinde dans var, dolayısıyla bu fırsat çıktığında hiç düşünmeden kabul etti."
Eğitmenlikte başarısını kanıtlayan Asa, her geçen dersle birlikte kendisine daha fazla güveniyor: "Yaptığın işi seviyorsan her şey çok doğal oluyor."
İlk dersler Asa ve arkadaşlarının dans rutinlerini çalıştığı açık dersler şeklinde işlenirken bugün sınıfta yer bulmak imkansız. Öğrenciler Asa'nın derslerini çok sevdiklerini, çünkü bu derslerin birkaç hareket öğrenmek veya bir dans rutinini çalışmaktan fazlası olduğunu söylüyorlar. Derse gelen öğrenciler okulda yaşadıkları sıkıntıları anlatıyorlar, evde yaşadıkları hakkında tavsiyeler alıyorlar ve seslerini çıkarmak için güven depoluyorlar.
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Dans, duygularımla yüzleşmemin ve yaşadıklarımı dile getirmemin yolu oldu.
Asa Mohammed,
Dans Eğitmeni
Asa, "Neye ihtiyaç duyduklarını asla bilemezsin." diyor. "Belki biriyle konuşmaları gerekiyor, öyleyse ben hep yanlarındayım. Belki yaşadıklarını dansla aşmaları gerekiyor."
Asa için The Movement Factory, yalnızca bir stüdyo ya da ders programı değil. Dünyadaki olumsuzlukların dokunamadığı güvenli bir yer; herkese açık olan ve gençleri kendileri olmaya teşvik eden bir topluluk.
"Hayatımızda pek çok şey oluyor. İçinde yaşadığımız bu dünyada biraz rahatlamak zorundayız ve bunu da hareket ederek başarıyoruz."