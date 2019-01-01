Asa, "Çok şey yaşadım ve bu yüzden başkalarına hareketle yardımcı olabileceğimi biliyorum." diyor.

The Movement Factory'nin kurucusu Leanne Pero, Asa'nın yeteneğini fark etti ve ondan öğretmenliği denemesini istedi. Leanne, onun hakkında şunları söylüyor: "Asa harika ve ayakları hep yere basan biri. Hayatının merkezinde dans var, dolayısıyla bu fırsat çıktığında hiç düşünmeden kabul etti."

Eğitmenlikte başarısını kanıtlayan Asa, her geçen dersle birlikte kendisine daha fazla güveniyor: "Yaptığın işi seviyorsan her şey çok doğal oluyor."