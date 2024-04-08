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Son güncellenme tarihi: 6 Nisan 2024
Okuma süresi: 2 dk

Vazgeçilmez Koşu Sütyenim

Swoosh Pro: Vazgeçilmez Koşu Sütyenim

Koşarken yalnızca kendime ve piste odaklanabilmeliyim. Yarış başladığında, tek odağım bitiş çizgisine olabildiğince hızlı bir şekilde ulaşmak oluyor.

Giysilerim beni sıkıyorsa veya rahatsızlık veriyorsa bu odağı yakalayamam. Rahat etmeli ve desteklendiğimi hissetmeliyim.

Swoosh Pro, nefes alabilen yapısından ödün vermeden göğüsleri sabitliyor. Böylece özgürce ve rahatça koşabiliyorum.

Swoosh Pro: Vazgeçilmez Koşu Sütyenim
Swoosh Pro: Vazgeçilmez Koşu Sütyenim

Daha zorlu aktivitelerde Swoosh Pro gibi, destek seviyesi daha yüksek sütyenleri tercih ediyorum. Ama bu, senin için de yalnızca bu spor sütyenlerinin uygun olduğu anlamına gelmiyor.

Swoosh Pro'yu İncele

Hepimizin istekleri ve ihtiyaçları farklıdır. Bu yüzden sana en uygun spor sütyenini araman ve rahatlığından ödün vermemek için ölçüm yaptırman çok önemli.

Sütyenler Hakkında

  • Sütyenler Hakkında, Swoosh Pro: Vazgeçilmez Koşu Sütyenim, slide 1 of 3

    Alate

    Rahat Sütyenim
  • Sütyenler Hakkında, Swoosh Pro: Vazgeçilmez Koşu Sütyenim, slide 2 of 3

    Indy

    Yoga Sütyenim
  • Sütyenler Hakkında, Swoosh Pro: Vazgeçilmez Koşu Sütyenim, slide 3 of 3

    Issey Kyson

    Değişen Vücutlara Uygun Sütyenler

Orijinal yayınlanma tarihi: 8 Nisan 2024

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