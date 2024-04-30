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Son güncellenme tarihi: 28 Ekim 2024
Okuma süresi: 2 dk

Issey Kyson

Değişen Vücutlara Uygun Sütyenler

Değişen vücutlar, değişen sütyenler

Vücudum değişmeye başladığında öz güvenim çok zedelenmişti. Neyse ki bu dönemde ailem beni duygusal olarak çok destekledi. Ayrıca spor yaparken yeniden rahat edip güvende hissetmemi sağlayacak spor sütyenleri keşfettim.

Giydiğim spor sütyeni, yaptığım aktiviteye göre değişiyor. Mesela pistte sıkı çalışıyorsam koruma sağlayan yapısı nedeniyle Swoosh Pro'yu tercih ediyorum.

Swoosh Pro'yu İncele

Yoga veya esneme gibi hafif aktiviteler yapıyorsam da her duruşta göğüslerimi sabit tutacak, çok yumuşak bir sütyen giyiyorum. Tercihim Indy'den yana.

Indy'yi İncele

Dinlendiğim günlerde ise Alate vazgeçilmezim. Olağanüstü yumuşak. Geniş askıları da omuzlarımı hiç sıkmıyor. Bu sayede spor sütyeni giydiğini hissetmiyorsun bile.

Alate'i İncele

Sütyenler Hakkında

  • Sütyenler Hakkında, Değişen vücutlar, değişen sütyenler, slide 1 of 3

    Alate

    Rahat Sütyenim
  • Sütyenler Hakkında, Değişen vücutlar, değişen sütyenler, slide 2 of 3

    Swoosh Pro

    Vazgeçilmez Koşu Sütyenim
  • Sütyenler Hakkında, Değişen vücutlar, değişen sütyenler, slide 3 of 3

    Indy

    Yoga Sütyenim

Hepimiz farklıyız. Bu yüzden arkadaşlarının giydiği sütyenleri giymek zorundaymışsın gibi hissetme. Stilleri keşfetmeye zaman ayır, ölçüm yaptır ve sana en uygun modeli bul.

Kadınlar İçin Bra FinderGenç Kızlar İçin Bra Finder

Bu, regl ürünleri için de geçerli. Menstrual kap, ped ve tampon gibi farklı seçeneklerimiz var. Sen kendine uygun olanı tercih etmelisin. Beden eğitimi dersinde ekstra koruma sunması için Nike Pro Regl Sızıntı Korumalı Tayta bakabilirsin. Bu tayt, sızıntıyı önlemek için çok ince bir katmana sahip.

Pro Regl Sızıntı Korumalı Stilleri İncele

Vücudun değişimlerden geçse de yalnız olmadığını unutma. Birbirimize destek olalım.

Issey x

Orijinal yayınlanma tarihi: 30 Nisan 2024