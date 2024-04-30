Değişen vücutlar, değişen sütyenler

Bu, regl ürünleri için de geçerli. Menstrual kap, ped ve tampon gibi farklı seçeneklerimiz var. Sen kendine uygun olanı tercih etmelisin. Beden eğitimi dersinde ekstra koruma sunması için Nike Pro Regl Sızıntı Korumalı Tayta bakabilirsin. Bu tayt, sızıntıyı önlemek için çok ince bir katmana sahip.