Değişen vücutlar, değişen sütyenler

Issey Kyson
Değişen Vücutlara Uygun Sütyenler
Vücudum değişmeye başladığında öz güvenim çok zedelenmişti. Neyse ki bu dönemde ailem beni duygusal olarak çok destekledi. Ayrıca spor yaparken yeniden rahat edip güvende hissetmemi sağlayacak spor sütyenleri keşfettim.
Giydiğim spor sütyeni, yaptığım aktiviteye göre değişiyor. Mesela pistte sıkı çalışıyorsam koruma sağlayan yapısı nedeniyle Swoosh Pro'yu tercih ediyorum.
Yoga veya esneme gibi hafif aktiviteler yapıyorsam da her duruşta göğüslerimi sabit tutacak, çok yumuşak bir sütyen giyiyorum. Tercihim Indy'den yana.
Dinlendiğim günlerde ise Alate vazgeçilmezim. Olağanüstü yumuşak. Geniş askıları da omuzlarımı hiç sıkmıyor. Bu sayede spor sütyeni giydiğini hissetmiyorsun bile.
Hepimiz farklıyız. Bu yüzden arkadaşlarının giydiği sütyenleri giymek zorundaymışsın gibi hissetme. Stilleri keşfetmeye zaman ayır, ölçüm yaptır ve sana en uygun modeli bul.
Bu, regl ürünleri için de geçerli. Menstrual kap, ped ve tampon gibi farklı seçeneklerimiz var. Sen kendine uygun olanı tercih etmelisin. Beden eğitimi dersinde ekstra koruma sunması için Nike Pro Regl Sızıntı Korumalı Tayta bakabilirsin. Bu tayt, sızıntıyı önlemek için çok ince bir katmana sahip.
Vücudun değişimlerden geçse de yalnız olmadığını unutma. Birbirimize destek olalım.
Issey x