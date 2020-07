Trained Podcast: İnsanlar Neden Uyur?

Mükemmellik doğuştan gelmez, antrenman yaparak kazanılır. Bu fikirden yola çıkan Nike'ın "Trained" podcast serisi, daha iyi bir trainer ve sporcu olmana yardımcı olmak için bütünsel fitness dünyasındaki yenilikleri mercek altına alıyor. Antrenman dünyasındaki uzmanlardan sektördeki en son yenilikleri, yaklaşımları ve trendleri öğrenmek için dinle.



Yıllarca süren araştırmalar, klinik denemeler ve biyoteknoloji alanındaki gelişmelere rağmen insanların neden uyuduğu henüz çözülebilmiş değil. Ancak U.C. Berkeley Center for Human Sleep Science'ın Kurucusu ve Direktörü Dr. Matthew Walker, bu gizemi çözmeye kararlı. Bu bölümde New York Times En Çok Satanlar listesine giren Why We Sleep kitabının yazarı Matthew; yemek istekleri, ruh hali, huzursuzluk düzeyleri, tepki süresi gibi pek çok konuda uykunun nasıl bir iyileşme sağlayacağını anlatıyor ve gece iyi uyumak için herkesin kullanabileceği beş ipucu paylaşıyor.