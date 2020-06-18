Sue Bird'ün Power Pilatesini Dene

Sue Bird'ün pilates yaparak nasıl karnını kuvvetlendirdiğini, duruşunu düzelttiğini ve performansını iyileştirdiğini görmek için bu üç pilates hareketini dene. Bird ve trainer'ı Susan King Borchardt, senin de performansını iyileştirmen için Bird'e özel olarak geliştirilen bu hareketleri adım adım anlatıyor.



Tüm zamanların en iyi 20 WNBA basketbolcusundan biri olmak için sağlam bir kuvvet ve kondisyon rutinine sahip olman gerekir. Bazıları tarafından gelmiş geçmiş en iyi WNBA oyuncusu olarak kabul edilen Seattle Storm'un oyun kurucusu Sue Bird, bu gerçeği iyi biliyor ve genel fitness durumunu gizli bir antrenmana borçlu olduğunu söylüyor: Pilates.



Bird'ün trainer'ı Susan King Borchardt, pilates sayesinde Bird'ün karın kaslarını daha iyi çalıştırdığını, nefesine ve duruşuna odaklandığını, vücudunu daha iyi anladığını ve kuvvet kazandığını söylüyor. Storm'un spor performans danışmanı da olan Borchardt, şöyle diyor: "Pilates, Sue'nun antrenmanını tamamlayan önemli bir parça. Pilates onun için tek seferlik bir aktivite değil. Verimliliğini istikrara borçlu olduğunu düşünüyor."