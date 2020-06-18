Hazırlayan: Nike Training

Sue Bird'ün Power Pilatesini Dene

WNBA yıldızının performansını iyileştiren sırrı keşfet.

Sue Bird'ün pilates yaparak nasıl karnını kuvvetlendirdiğini, duruşunu düzelttiğini ve performansını iyileştirdiğini görmek için bu üç pilates hareketini dene. Bird ve trainer'ı Susan King Borchardt, senin de performansını iyileştirmen için Bird'e özel olarak geliştirilen bu hareketleri adım adım anlatıyor.

Tüm zamanların en iyi 20 WNBA basketbolcusundan biri olmak için sağlam bir kuvvet ve kondisyon rutinine sahip olman gerekir. Bazıları tarafından gelmiş geçmiş en iyi WNBA oyuncusu olarak kabul edilen Seattle Storm'un oyun kurucusu Sue Bird, bu gerçeği iyi biliyor ve genel fitness durumunu gizli bir antrenmana borçlu olduğunu söylüyor: Pilates.

Bird'ün trainer'ı Susan King Borchardt, pilates sayesinde Bird'ün karın kaslarını daha iyi çalıştırdığını, nefesine ve duruşuna odaklandığını, vücudunu daha iyi anladığını ve kuvvet kazandığını söylüyor. Storm'un spor performans danışmanı da olan Borchardt, şöyle diyor: "Pilates, Sue'nun antrenmanını tamamlayan önemli bir parça. Pilates onun için tek seferlik bir aktivite değil. Verimliliğini istikrara borçlu olduğunu düşünüyor."

"Pilates onun için tek seferlik bir aktivite değil. Verimliliğini istikrara borçlu olduğunu düşünüyor."

Susan King Borchardt, Sue Bird'ün Trainer'ı

İstikrarlı olmak, her gün biraz pilates yapman gerektiği anlamına geliyor. Son iki yılda üç büyük diz ameliyatı geçiren 39 yaşındaki basketbolcu, antrenman öncesinde ısınırken ve yatmadan önce rahatlarken hep hafif kuvvetlendirme hareketleri yapmış. Bird, şöyle diyor: "Her gece pilates yapmaya çalışıyorum. Pilates yaptığım zaman ertesi gün kendimi çok daha iyi hissediyorum."

Sue Bird'ün Power Pilatesini Dene

Aşağıda Bird'ün üç egzersizi bulunuyor. Her birini 10 tekrarlık 2-3 tur halinde yapabileceğin bu hareketleri zorlu bir antrenmandan veya seyahatten sonra yapabilir ya da yatmadan önce rutinine ekleyerek nefesini yavaşlatması ve sinir sistemini sakinleştirmesi sayesinde daha iyi uyuyabilirsin.

"Her gece pilates yapmaya çalışıyorum. Pilates yaptığım zaman ertesi gün kendimi çok daha iyi hissediyorum."

Sue Bird, Seattle Storm'un oyun kurucusu

  1. "Kuş" Köpek
    Ellerinin ve dizlerinin üstünde dur, karnını sık, sırtını düz tut. Sol bacağını arkaya, sonra sağ kolunu öne uzat. Kalçanı düz tutarak biraz bekle. Taraf değiştir ve tekrarla. Bu, bir tekrardır.

    Faydası: Borchardt, Bu egzersiz boyunca gövdeyi dengede tutmanın koordinasyon ve karın kontrolü gerektirdiğini söylüyor. Bu da Bird'ün genel vücut dengesini ve kuvvetini artırmasına yardımcı oluyor.
  2. Kurbağa
    Yere sırt üstü uzan, ellerini başının altına koy, bacaklarını birleştirip havaya kaldır. Omuzlarını yerden kaldır ve hafifçe bir yana, sonra diğer yana dön. Bu, bir tekrardır. Başlangıç pozisyonuna dön ve tekrarla.

    Faydası: Borchardt, bu hareketin karnı çalıştırırken hamstring kaslarını esnettiğini ve ayrıca Bird'ün dönerken nefesine dikkat etmesine yardımcı olduğunu söylüyor.
  3. Diz Çökerek Yana Tekme
    Diz çök, sağ elini yere koyarak yana eğil, sol bacağını yana uzat ve sol elini başının arkasına koy. Sol bacağını bükmeden yavaşça aşağıya indirip ayak parmaklarını yere dokundur, sonra bacağını kaldırarak başlangıç pozisyonuna dön. Bu, bir tekrardır. Tüm tekrarları yap, sonra taraf değiştir ve tekrarla.

    Faydası: Borchardt, bu tek taraflı hareketin kalçayı çalıştırdığını, kuvvet kazandırdığını ve duruşunu düzelttiğini söylüyor (hepsi yıldız oyuncunun diz sağlığını korumada önem taşıyor).
Sue Bird'ün Power Pilatesini Dene

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Sue Bird'ün Power Pilatesini Dene

Nike Training Club'a Katıl

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İndir