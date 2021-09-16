Spor Sütyeninden Meme Uçlarının Görülmesi Nasıl Engellenir? Hiç Sorulmamış Sorular

Aslında bu endişelenecek bir durum değil ancak seni anlıyoruz. Antrenman yaparken gözlerin senin üzerinde olmasını istemiyorsun. Sütyeninden göğüs uçlarının belli olması da seni bu nedenle rahatsız edebilir. Buradaki en iyi seçenek, hafif dolgulu veya daha kalın kumaşa sahip bir spor sütyeni denemektir.

Yüksek destekli koruma sunan bir sütyen arıyorsan Nike Alpha harika bir seçenektir. Kupların üzerinde bulunan file deseni göğüs uçlarını kamufle ederken göğüs boyunca uzanan yüzey göğüslerin hareketini en aza indirir, dışarı taşmasını önler ve güvenle hareket edebilmen için ek bir destek katmanı oluşturur. Kalıplı kuplarıyla göğüslerini toplarken vücudunun doğal şekline uyum sağlayan Rival modeli de iyi bir seçenektir.

Koruma sunan minimal bir tasarım arıyorsan Tek Parça Pedli Sütyeni tercih edebilirsin. Orta destek sunan bu stilde, sütyene kolayca yerleştirilen ve göğüs uçlarının daha az belli olduğu günlerde çıkarabileceğin, geniş tek bir ped bulunur.

Düşük destek sunan sütyenler, genellikle daha ince kumaşlardan üretilir. Bu sütyenler güzel görünmekle birlikte diğer modeller kadar koruma sunmaz. Ancak Nike Indy UltraBreathe, hem muhteşem görünen hem de hafif dolgusu ve ultra hafif file yüzeyiyle seni serin tutarken göğüs uçlarını da gizleyen tasarımıyla diğer stillerden bir adım öndedir.

Çok sevdiğin bir spor sütyeni varsa ama göğüs uçlarını belli ediyorsa her zaman göğüs ucu gizleyicilerden satın alabilirsin. En rahat seçenek olmasa da bu ürün, çok sevdiğin spor sütyenini göğüs uçlarım gözükecek mi diye endişelenmeden giyebilmeni sağlar.