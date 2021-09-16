Spor Sütyeninden Meme Uçlarının Görülmesi Nasıl Engellenir? Hiç Sorulmamış Sorular

Hiç Sorulmamış Sorular
Göğüs Uçları, Kıvrımlar ve İç Çamaşırı Giymeme
Hiç Sorulmamış Sorulara hoş geldin. Burada göğüsler, spor sütyenleri ve egzersizler hakkında sormaya cesaret edemediğin soruları yanıtlıyoruz.
Bazen normalde üzerine çok düşünmediğin ama biri sorduğunda "Evet, seni anlıyorum." şeklinde yanıt verdiğin sorular duyarsın. Bugün bu tür soruları yanıtlayacak ve şu konular üzerine konuşacağız:
- Benim gibi göğüs uçlarının spor sütyeninden belli olmasından rahatsız olanlar var mı?
- Antrenman yaparken kıvrımlarımı nasıl destekleyebilirim?
Antrenman yaparken iç çamaşırı giymeli miyim?
1. Benim Gibi Göğüs Uçlarının Spor Sütyeninden Belli Olmasından Rahatsız Olanlar Var Mı?
Aslında bu endişelenecek bir durum değil ancak seni anlıyoruz. Antrenman yaparken gözlerin senin üzerinde olmasını istemiyorsun. Sütyeninden göğüs uçlarının belli olması da seni bu nedenle rahatsız edebilir. Buradaki en iyi seçenek, hafif dolgulu veya daha kalın kumaşa sahip bir spor sütyeni denemektir.
Yüksek destekli koruma sunan bir sütyen arıyorsan Nike Alpha harika bir seçenektir. Kupların üzerinde bulunan file deseni göğüs uçlarını kamufle ederken göğüs boyunca uzanan yüzey göğüslerin hareketini en aza indirir, dışarı taşmasını önler ve güvenle hareket edebilmen için ek bir destek katmanı oluşturur. Kalıplı kuplarıyla göğüslerini toplarken vücudunun doğal şekline uyum sağlayan Rival modeli de iyi bir seçenektir.
Koruma sunan minimal bir tasarım arıyorsan Tek Parça Pedli Sütyeni tercih edebilirsin. Orta destek sunan bu stilde, sütyene kolayca yerleştirilen ve göğüs uçlarının daha az belli olduğu günlerde çıkarabileceğin, geniş tek bir ped bulunur.
Düşük destek sunan sütyenler, genellikle daha ince kumaşlardan üretilir. Bu sütyenler güzel görünmekle birlikte diğer modeller kadar koruma sunmaz. Ancak Nike Indy UltraBreathe, hem muhteşem görünen hem de hafif dolgusu ve ultra hafif file yüzeyiyle seni serin tutarken göğüs uçlarını da gizleyen tasarımıyla diğer stillerden bir adım öndedir.
Çok sevdiğin bir spor sütyeni varsa ama göğüs uçlarını belli ediyorsa her zaman göğüs ucu gizleyicilerden satın alabilirsin. En rahat seçenek olmasa da bu ürün, çok sevdiğin spor sütyenini göğüs uçlarım gözükecek mi diye endişelenmeden giyebilmeni sağlar.
2. Antrenman Yaparken Kıvrımlarımı Nasıl Destekleyebilirim?
Daha büyük göğüslere veya genel olarak daha büyük bir vücuda sahipken nasıl antrenman yapılacağı hakkında çok soru alıyoruz. O zaman kıvrımlardan konuşalım.
Göğüs, kalça veya farklı bir vücut bölgen daha genişse hareket ederken bunun üzerine daha çok düşünmen gerekir. Yaptığın hareketler ve vücut şeklin nasıl olursa olsun öz güvenini artırıp rahat ve destekleyici bir yapı sunacak spor sütyenleriyle kıvrımlarını benimsemene yardımcı olacağız.
Göğüslerin Hareketi
Göğüslerin ne kadar büyük olursa hareketi ve ihtiyaç duyduğun destek de o kadar fazla olur. Beden eğitimi dersinden beri bunun farkındasındır ama göğüslerin hareket ettiğinde canın yanabilir. Göğüslerini korumak için yüksek veya orta destek sunan bir spor sütyenini tercih ederek sana en uygun destek seviyesini bul. Hafif destek sunan stiller güzel görünür fakat fazla destek sunmadıkları için D veya daha büyük kup giyen kadınlara pek önerilmezler. Yüksek destek sunan bir model için Nike Dri-FIT Rival, Nike Alpha veya Nike FE/NOM Flyknit Spor Sütyenini tercih edebilirsin.
Nike Dri-FIT Rival, ayarlanabilir askılara ve göğüslerini ayrı ayrı desteklemek için ayrı kuplara sahiptir. Nike Alpha da yüksek koruma sunarak göğüslerinin taşmasını önlediğinden mükemmel bir seçenektir. Nike FE/NOM Flyknit Spor Sütyeni ise nefes alabilen kumaşı ve özgürce hareket etmeni sağlayan yarışçı sırtı tasarımıyla en çok satan modellerimizden biridir.
3. Antrenman Yaparken İç Çamaşırı Giymeli Miyim?
Antrenman giysilerinin altına iç çamaşırı giymek kişisel bir tercihtir. Ancak konu spor sütyeni olduğunda altına bir sütyen daha giymene hiç gerek yok. Göğüslerini desteklemesi için ihtiyaç duyacağın tek şey, doğru spor sütyenidir.
Alt giyim stillerinde ise seçeneklere sahipsin. İç çamaşırının hatlarının belli olmasını sevmiyorsan doğru tayta sahip olduğun sürece iç çamaşırı giymemen iyi bir tercih. Doğru tayt derken yumuşak, rahat kumaştan üretilen, nem tutmayan (Nike Dri-FIT serimiz gibi) ve tabii ki şeffaflaşmayan modellerden bahsediyoruz.
Hijyen konusunu da düşünmelisin. Doğru nefes alabilirliği sunan iç çamaşırı koruma sunacaktır. Üstün rahatlık ve nefes alabilirlik için pamuklu kumaştan üretilen ve teninde yumuşak bir his uyandıran modelleri seç. İç çamaşırı giymeyeceksen de antrenmandan önce taytını her zaman yıka. Mantar enfeksiyonu sıcak ve nemli ortamlarda gerçekleşir. Bu yüzden terli antrenman giysilerinle oturmak iyi bir tercih olmayacaktır.
Bunun doğru veya yanlış diyebileceğimiz bir yanıtı yok ama tanga giymek yoğun antrenmanlar sırasında sürtünmeye sebep olabilir ve cildine hasar vererek enfeksiyona yol açabilir. Tabii ki son tercih senin.
Sütyenler, göğüsler ve egzersiz hakkındaki sık sorulan soruların yanıtlarını almak için diğer Hiç Sorulmamış Sorularımıza göz at.