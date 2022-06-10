Yeni Çıktı: Nike App. Daha Fazla Bilgi

Stinky Bras and Bra Dos and Don’ts

Son güncellenme tarihi: September 20, 2021
Okuma süresi: 5 dk

Hiç Sorulmamış Sorular

Kötü Kokan Sütyenler Hakkında Yapılması ve Yapılmaması Gerekenler

Hiç Sorulmamış Sorulara hoş geldin. Burada göğüsler, spor sütyenleri ve egzersizler hakkında sormaya cesaret edemediğin soruları yanıtlıyoruz.

Sütyen kaynaklı sorunlar hakkında paylaşabileceğimiz birçok şey var. Bugün aşağıdaki konulara odaklanacağız:

1: Kötü kokan spor sütyenleri

2: Spor sütyenleri hakkında yapılması ve yapılmaması gerekenler

1. Spor Sütyenim Yıkadıktan Hemen Sonra Bile Kötü Kokuyor

Belki de spor sütyenini birkaç gün (veya hafta) boyunca spor salonu çantanda bıraktın. Şimdi de ne kadar yıkarsan yıka kötü kokuyor. Spor salonunda giydiğimiz giysilerin kötü kokmasının birkaç nedeni olabilir. Şimdi bu nedenlere bakalım.

FA21 | Spor Sütyenleri | Hiç Sorulmamış Sorular | Makale Sayfa #1 | Nike.com | W | EMEA

Temel Bilgiler

İşe önce sütyen bakımının temelleriyle başlayalım. Sütyenini ilk fırsatta çıkarmalı ve durulamalısın. Sütyeninin yenilikçi teknolojilerini korumasını istiyorsan onu elde yıkamalısın ama her zaman bunun için zamanın olmayabilir. Sütyenini makinede yıkayacaksan pedlerini çıkar, soğuk suda yıka ve mümkünse kendi kendine kurumaya bırak. Isı, elastik yapıya zarar verebileceği için kurutma makinesi kullanmanı önermeyiz.

Biriken Temizlik Malzemelerini Temizle

Daha fazla deterjan kullandığında giysilerin daha çok temizlenmez. Tam aksine, kullandığın malzeme kumaşı tıkayarak bakterileri kumaşın içine hapseder. Sütyeninde (ve diğer giysilerinde) biriken temizlik malzemelerini temizlemek için giysilerini ½ ölçü deterjan ve yarım ölçü beyaz sirkeyle yıka.

Bundan sonra daha az deterjan kullan. Yumuşatıcı da kullanma. Sütyeninin yumuşatıcı sayesinde güzel koktuğunu düşünebilirsin ama aslında spor sütyeninin kumaşı, normal giysi kumaşından farklıdır. Yumuşatıcı esnek elastik kumaşı kaplayabilir ve bu da çamaşır makinenin sütyenini ipliklerin içine kadar temizlemesini önler.

FA21 | Spor Sütyenleri | Hiç Sorulmamış Sorular | Makale Sayfa #1 | Nike.com | W | EMEA

Kokuyu Yok Edecek Bir İpucu

Sütyenini kullandıktan sonra mutlaka havalandırmalısın. Antrenmandan sonra sütyenini çantanda bırakmak kolayına gelebilir ama bu, bakterilerin çoğalmasına neden olur. Bu yüzden sütyenini kendi kendine kurumaya bırak. Hatta torbaya koyup çamaşır gününe kadar buzlukta da tutabilirsin. Kulağa garip geliyor, farkındayız ama soğuk hava, bakterilerin üremesini önleyecektir.

Ama bazen, kullanım ömrünü tamamlamış bir sütyeni ne kadar yıkarsan yıka fayda etmez. Spor sütyenleri aşırı kullanma ve yıkama sonucunda elastik yapısını kaybeder. Bu yüzden sütyenini 6 ayda bir değiştirmeni öneririz.

2. Spor Sütyenleri Hakkında Yapılması ve Yapılmaması Gerekenler

Spor sütyenini ne zaman giyip giyemeyeceğin ve giydiğinde nelere dikkat etmen gerektiği hakkında birçok genel soru aldık. Bu nedenle şimdi bu sorulara bir açıklık getireceğiz. Aşağı kaydırarak hızlıca yanıtladığımız sorulara ulaşabilirsin.

Spor Sütyenimle Uyuyabilir Miyim?

Kısaca evet. Uyurken spor sütyeni giymenin hiçbir sakıncası yok. Göğüslerin gelişimini durdurduğu, sarkmalarını önlediği veya göğüs kanserine sebep olduğu gibi söylentilerin bir kanıtı yok. Spor sütyeniyle uyumak sana rahat geliyorsa buna devam edebilirsin.

FA21 | Spor Sütyenleri | Hiç Sorulmamış Sorular | Makale Sayfa #1 | Nike.com | W | EMEA

Göğüslerim Sarkıksa Spor Sütyeni Giymeli Miyim?

Normal sütyen yerine spor sütyeni giymenin göğüs dokusunun esnemesini önlediğini gösteren bir kanıt yok. Spor sütyenleri, göğüslerinin hareketini azaltmaya yardımcı olarak aktivite sırasında göğüslerini desteklemek için tasarlanmıştır. Ancak normal sütyenin de günlük aktiviteler boyunca seni yeteri kadar destekleyecektir. Bu nedenle gün boyu spor sütyeni giymene gerek yok.

Üst Üste İki Gün Aynı Spor Sütyenini Giyebilir Miyim?

Kesinlikle. Fakat antrenmanlarda bu spor sütyeniyle ne kadar terlediğine dikkat et. Yıkamadan önce birkaç kez giyeceksen de ekipman çantanın dibinde saklamaktansa biraz hava almasını sağla. Aksi takdirde bakterilere üremeleri için karanlık, nemli bir alan sunmuş olursun.

Sütyenler, göğüsler ve egzersiz hakkındaki sık sorulan soruların yanıtlarını almak için diğer Hiç Sorulmamış Sorularımıza göz at.

Daha Fazla Bilgi Edin

FA21 | Spor Sütyenleri | Hiç Sorulmamış Sorular | Makale Sayfa #1 | Nike.com | W | EMEA

Hiç Sorulmamış Sorular

Mükemmel Uyumu Bulma ve Kopçasız Sütyenleri Anlama

FA21 | Spor Sütyenleri | Hiç Sorulmamış Sorular | Makale Sayfa #1 | Nike.com | W | EMEA

Hiç Sorulmamış Sorular

Göğüs Uçları, Kıvrımlar ve İç Çamaşırı Giymeme

İlgili Hikayeler

Kadın Futbolunda Dalga Etkisi

Sporcular*

Brezilya'da Kadın Futbolunun Geçirdiği Değişim

FM Yayını Sunar: Doğuştan Hazırız

Topluluk

FM Yayını Sunar: Doğuştan Hazırız

Antrenman Rutinini İyileştirme Yolları

Rehberlik

Antrenman Yoğunluğunu Doğru Şekilde Artırmayı Öğren

Trina İle Sütyen Üzerine: Çocukluğuma Mektup

Bra By Trina

A Letter To My Younger Self

Trina İle Sütyen Üzerine: Dans Hayattır

Trina ile Sütyenler Üzerine

Dans Hayattır