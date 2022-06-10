Stinky Bras and Bra Dos and Don’ts
Hiç Sorulmamış Sorular
Kötü Kokan Sütyenler Hakkında Yapılması ve Yapılmaması Gerekenler
Hiç Sorulmamış Sorulara hoş geldin. Burada göğüsler, spor sütyenleri ve egzersizler hakkında sormaya cesaret edemediğin soruları yanıtlıyoruz.
Sütyen kaynaklı sorunlar hakkında paylaşabileceğimiz birçok şey var. Bugün aşağıdaki konulara odaklanacağız:
1: Kötü kokan spor sütyenleri
2: Spor sütyenleri hakkında yapılması ve yapılmaması gerekenler
1. Spor Sütyenim Yıkadıktan Hemen Sonra Bile Kötü Kokuyor
Belki de spor sütyenini birkaç gün (veya hafta) boyunca spor salonu çantanda bıraktın. Şimdi de ne kadar yıkarsan yıka kötü kokuyor. Spor salonunda giydiğimiz giysilerin kötü kokmasının birkaç nedeni olabilir. Şimdi bu nedenlere bakalım.
Temel Bilgiler
İşe önce sütyen bakımının temelleriyle başlayalım. Sütyenini ilk fırsatta çıkarmalı ve durulamalısın. Sütyeninin yenilikçi teknolojilerini korumasını istiyorsan onu elde yıkamalısın ama her zaman bunun için zamanın olmayabilir. Sütyenini makinede yıkayacaksan pedlerini çıkar, soğuk suda yıka ve mümkünse kendi kendine kurumaya bırak. Isı, elastik yapıya zarar verebileceği için kurutma makinesi kullanmanı önermeyiz.
Biriken Temizlik Malzemelerini Temizle
Daha fazla deterjan kullandığında giysilerin daha çok temizlenmez. Tam aksine, kullandığın malzeme kumaşı tıkayarak bakterileri kumaşın içine hapseder. Sütyeninde (ve diğer giysilerinde) biriken temizlik malzemelerini temizlemek için giysilerini ½ ölçü deterjan ve yarım ölçü beyaz sirkeyle yıka.
Bundan sonra daha az deterjan kullan. Yumuşatıcı da kullanma. Sütyeninin yumuşatıcı sayesinde güzel koktuğunu düşünebilirsin ama aslında spor sütyeninin kumaşı, normal giysi kumaşından farklıdır. Yumuşatıcı esnek elastik kumaşı kaplayabilir ve bu da çamaşır makinenin sütyenini ipliklerin içine kadar temizlemesini önler.
Kokuyu Yok Edecek Bir İpucu
Sütyenini kullandıktan sonra mutlaka havalandırmalısın. Antrenmandan sonra sütyenini çantanda bırakmak kolayına gelebilir ama bu, bakterilerin çoğalmasına neden olur. Bu yüzden sütyenini kendi kendine kurumaya bırak. Hatta torbaya koyup çamaşır gününe kadar buzlukta da tutabilirsin. Kulağa garip geliyor, farkındayız ama soğuk hava, bakterilerin üremesini önleyecektir.
Ama bazen, kullanım ömrünü tamamlamış bir sütyeni ne kadar yıkarsan yıka fayda etmez. Spor sütyenleri aşırı kullanma ve yıkama sonucunda elastik yapısını kaybeder. Bu yüzden sütyenini 6 ayda bir değiştirmeni öneririz.
2. Spor Sütyenleri Hakkında Yapılması ve Yapılmaması Gerekenler
Spor sütyenini ne zaman giyip giyemeyeceğin ve giydiğinde nelere dikkat etmen gerektiği hakkında birçok genel soru aldık. Bu nedenle şimdi bu sorulara bir açıklık getireceğiz. Aşağı kaydırarak hızlıca yanıtladığımız sorulara ulaşabilirsin.
Spor Sütyenimle Uyuyabilir Miyim?
Kısaca evet. Uyurken spor sütyeni giymenin hiçbir sakıncası yok. Göğüslerin gelişimini durdurduğu, sarkmalarını önlediği veya göğüs kanserine sebep olduğu gibi söylentilerin bir kanıtı yok. Spor sütyeniyle uyumak sana rahat geliyorsa buna devam edebilirsin.
Göğüslerim Sarkıksa Spor Sütyeni Giymeli Miyim?
Normal sütyen yerine spor sütyeni giymenin göğüs dokusunun esnemesini önlediğini gösteren bir kanıt yok. Spor sütyenleri, göğüslerinin hareketini azaltmaya yardımcı olarak aktivite sırasında göğüslerini desteklemek için tasarlanmıştır. Ancak normal sütyenin de günlük aktiviteler boyunca seni yeteri kadar destekleyecektir. Bu nedenle gün boyu spor sütyeni giymene gerek yok.
Üst Üste İki Gün Aynı Spor Sütyenini Giyebilir Miyim?
Kesinlikle. Fakat antrenmanlarda bu spor sütyeniyle ne kadar terlediğine dikkat et. Yıkamadan önce birkaç kez giyeceksen de ekipman çantanın dibinde saklamaktansa biraz hava almasını sağla. Aksi takdirde bakterilere üremeleri için karanlık, nemli bir alan sunmuş olursun.
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