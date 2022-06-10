Daha fazla deterjan kullandığında giysilerin daha çok temizlenmez. Tam aksine, kullandığın malzeme kumaşı tıkayarak bakterileri kumaşın içine hapseder. Sütyeninde (ve diğer giysilerinde) biriken temizlik malzemelerini temizlemek için giysilerini ½ ölçü deterjan ve yarım ölçü beyaz sirkeyle yıka.

Bundan sonra daha az deterjan kullan. Yumuşatıcı da kullanma. Sütyeninin yumuşatıcı sayesinde güzel koktuğunu düşünebilirsin ama aslında spor sütyeninin kumaşı, normal giysi kumaşından farklıdır. Yumuşatıcı esnek elastik kumaşı kaplayabilir ve bu da çamaşır makinenin sütyenini ipliklerin içine kadar temizlemesini önler.