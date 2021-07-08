Yeni Galipler: Megan Rapinoe ve Sue Bird.

Sue Bird ve Megan Rapinoe, kendi sporlarında başarıları ve uzun kariyerleriyle tanınan iki isim. Ancak kendilerinden sonrakilere bırakmak istedikleri miras, kariyerleriyle sınırlı değil.

Yeni Şampiyonlar yeni kuşaklara ilham veriyor. Sue ile Megan, gerçekleştirdikleri özel buluşmada sporun onları nasıl değiştirdiği üzerine konuştu.

SUE: Nereden başlayalım?

MEGAN: Hep söylediğim bir şey var: Kadın sporcular, özellikle de kadın sporcular, diğer insanlardan çok farklı bir ortamda yetişiyor. Benim milli takımda, Sue'nun da WNBA ve ABD basketbol dünyasında yaşadığımız deneyimler dışında, elit kadınlar nadiren aynı meslekten diğer elit kadınlarla bir araya geliyor. Genellikle ya yalnız ya da iki kişi oluyorsun. Ben hep bunu gördüm.

SUE: Ben ikisini de yaşadım. Çevrende çok rekabetçi insanlar oluyor. Bazen daha agresif, daha azimli oluyorlar. Öte yandan, işin bir de kimlik arayışı yönü var: Kim olduğunu, nelere önem verdiğini, değerlerini, bir duruma nasıl yaklaşacağını keşfetmeye çalışıyorsun. Bunu yapmamı sağlayan, spor oldu. Nasıl yaşayacağımı spor sayesinde öğrendim.

MEGAN: Bu dünyada başkalarıyla birlikte nasıl var olacağını, çatışmayla ve fikir ayrılıklarıyla nasıl baş edeceğini öğreniyorsun. Güvenli bir alana birlikte ait olmanın ötesinde, başka kişiler de seninle aynı şeyleri yaşıyor ve bir noktada kendine şöyle diyorsun: "Böyle hissetmem tamamen normalmiş." Yetersiz temsil, yetersiz yatırım gibi kadın sporlarını çevreleyen birçok sorun varken kendini, "Ben de senin gibi düşünüyorum. Bu durumda ben de böyle hissettim." diyen insanlarla çevrili buluyorsun.

SUE: Bu, ortak bir deneyim.