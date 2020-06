Kendine Bakarak Önceliği Kendine Ver

Pennsylvania Üniversitesi profesörü ve "Grit: The Power and Passion of Perseverance" kitabının yazarı Angela Duckworth, şöyle diyor: "Bunun için söylenebilecek en iyi metafor şudur: Uçakta acil bir durum olduğunda, başkalarına yardım etmeden önce kendi oksijen maskeni takmanı söylerler. Başkalarına yardım etmeden önce egzersiz, uyku, yoga ya da sevdiğin türde antrenmanlarla kendine bakman gerekir." Antrenmanlarda ve hayatta karşına çıkan engelleri aşmana yardımcı olan dayanıklılığını artırmanın, seni bekleyen sorunları alt etmene yardımcı olacağını söylemeye gerek bile yok.



Kendimize bakmamamızın nedeni olarak en çok kullandığımız mazeret, çok meşgul olduğumuzdur. Ancak ABD Dünya Kupası takımında oynayan Olimpik futbolcu Julie Ertz, böyle bir mazeret olamayacağını kanıtlıyor. Her sabah zorlu antrenmanlardan önce kendisine zaman ayırmak için çok erken kalkıyor: "Ben hep erkenci oldum. Erken kalkmayı çok severim. Kahvemi içerim, koşuya çıkarım, sonra da kitap okurum. Sabahları kendime zaman ayırırım. Zihnimi dinlendirmek için kendi alanım olmasını seviyorum. Tek başıma geçirdiğim zaman olumlu olmama, nerede olduğumu ve nerede olmam gerektiğini değerlendirmeme yardımcı oluyor."



Profesyonel bir futbolcu olduğu için programı oldukça dolu. Ancak Ertz, huzur dolu sabahların dışında da kendine zaman ayırarak yüzüyor, yoga yapıyor, erken yatarak dokuz saat uyuyor, meditasyon yapıyor ve düzenli olarak masaj yaptırıyor. Ertz şöyle diyor: "Masaj hem kaslarımı hem de zihnimi rahatlatıyor." Kendisine bakmak için ayırdığı zamanlar, Ertz için en iyi performansını sergilemesi açısından en az antrenmanlar kadar önemli.



Ertz'in saha dışındaki rutininden şu dersi çıkarabiliriz: Kendine bakmak aslında bencillik değil, başkalarını düşünmektir. Sen de sana güç veren aktivitelere daha çok zaman ayır. Kendine öncelik verdiğin için antrenmanlarında, işinde ve ilişkilerinde daha başarılı olduğunu göreceksin. Bu küçük değişiklik, yoğun günlerinde kendine daha kolay zaman ayırmanı da sağlayacaktır.



Alışkanlık Haline Getir: Kendine ayıracağın küçük bir anı her gün yaptığın bir aktiviteye eklemeyi dene. Örneğin kırmızı ışıkta durduğun zaman derin nefes alıp ver ya da kahvaltı yaparken sosyal medyaya bakmak yerine o günkü hedeflerine odaklan. Kendine ayırdığın her an için kendini kutla. Bunu yaparak hayatındaki herkes için en doğrusunu yapıyorsun.