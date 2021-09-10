Yeni Örnekler

EMMA: Annemi hiç oynarken görmedim ama insanlar bana ondan "Çok iyi bir oyuncuydu, çok ödül kazandı." diye bahsediyorlardı. Rekabetçi yanım da bununla motive olup "annemden daha iyi olacağım" diyordu. Ancak annem beni basketbol oynamaya hiç zorlamadı. Kariyerimin başlarında koçum değil, annem olarak yanımdaydı. Ondan öğrendiğim en büyük şey de alçakgönüllü olmak ve değişmemek. Annem ve babam bunun için çaba gösterdiler. Hiçbir zaman olmadığım biri gibi davranmayacağım ve daima kendim olmaya devam edeceğim.