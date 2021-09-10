Yeni Örnekler

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Emma Meesseman
Yükseklerden uçsa da kimliğine hep sadık kaldı. WNBA oyuncusu Emma Meesseman, tüm başarılarına rağmen her zaman "Ypres'li Emma" olmaya devam edecek.
Ne kadar yükseklerden uçarsa uçsun Emma her zaman kendi oldu. Bugün etrafındaki insanların destekleri ve büyüdüğü kasabanın onun bugünkü kimliğini nasıl etkilediğinden konuşacağız. İster arkadaşlarıyla vakit geçirsin ister şampiyona kazananı olarak dünyayı gezsin, Emma kendi olmayı hiç bırakmadı.
Köklerine son derece bağlı bir insan gibisin. Nereden geldiğin senin için ne kadar önemli?
EMMA: Bence geldiğim yeri hatırlamam her zaman çok önemli. Çünkü büyüdüğüm yer bana her zaman mütevazı olmayı öğretti. Hayatımdaki değişikliklere rağmen ben hep aynı Emma olarak kaldım. Burada yaşayanlar Rusya'da, Amerika'da oynayan veya MVP seçilen Emma'yı değil gerçek beni tanıyorlar. Onlar için ben yalnızca Emma'yım. Memleketimin işte bu yanını seviyorum.
"Burada yaşayanlar Rusya'da, Amerika'da oynayan veya MVP seçilen Emma'yı değil gerçek beni tanıyorlar. Onlar için ben yalnızca Emma'yım"
– Emma Meesseman
Bir arkadaşın yıldızlar gibi davrandığını düşünse ne yapardın?
EMMA: Sanırım utanç duyardım. Ne yapacağımı bilemezdim. Mütevazı kalarak bu durumlardan hayatım boyunca kaçınmaya çalıştım.
Beni iyi tanıyan biri "Bu yanını hiç görmemiştim. Hoşuma gitmedi." dese nasıl davranacağımı bilemem çünkü bundan çok korkuyorum. Çünkü değişen insanlardan hoşlanmıyorum. Başarılarından sonra değişen insanları gördüm. Bunlar büyük başarılar da değildi ama insanlar bir şeyler başardıktan sonra farklı davranmaya başlıyor. Bu durum hoşuma gitmiyor. Bir insan bunun için değişiyorsa o insana hayatımda ihtiyacım yoktur.
"Hayatımdaki değişikliklere rağmen ben hep aynı Emma olarak kaldım"
– Emma Meesseman
Anneni örnek alıyorsun. Büyürken annenden neler öğrendin ve şu anda üzerinde nasıl bir etkisi var?
EMMA: Annemi hiç oynarken görmedim ama insanlar bana ondan "Çok iyi bir oyuncuydu, çok ödül kazandı." diye bahsediyorlardı. Rekabetçi yanım da bununla motive olup "annemden daha iyi olacağım" diyordu. Ancak annem beni basketbol oynamaya hiç zorlamadı. Kariyerimin başlarında koçum değil, annem olarak yanımdaydı. Ondan öğrendiğim en büyük şey de alçakgönüllü olmak ve değişmemek. Annem ve babam bunun için çaba gösterdiler. Hiçbir zaman olmadığım biri gibi davranmayacağım ve daima kendim olmaya devam edeceğim.
"Alçakgönüllü ol ve değişme."
– Emma Meesseman
Sporun kişisel hayatına nasıl bir faydası oldu? Amerika'da büyüyen bir oyuncu olarak kendine duyduğun güvenin nasıl arttığından bahsetmiştin. Bu durum günlük yaşamın için de geçerli mi?
EMMA: Sanıyorum ki öyle. Basketbol, uzun boylu bir kadın olduğum için kişisel hayatımda da bana öz güven aşıladı. Basketbol olmasaydı kendimi ve vücudumu kabul etmem daha zor olurdu. Ama şimdi herkesin uzun boylu olduğu bir dünyanın parçasıyım ve başarılarımı da uzun boylu oluşuma borçluyum. Hem bana hem de öz güvenime faydası olduğundan eminim.
"Şimdi herkesin uzun boylu olduğu bir dünyanın parçasıyım ve başarılarımı da uzun boylu oluşuma borçluyum."
– Emma Meesseman
Yönetmen: Chaka (Charlene van Kasteren) @charlenevankasteren
Fotoğrafçı: Jaimy Gail @jaimygail
İkinci Fotoğrafçı: Boris Lutters
Emma Meesseman ile kimliğine sadık kalma
Emma bizimle konuşurken "Başarılarından sonra değişen insanları gördüm. Bunlar büyük başarılar da değildi ama insanlar bir şeyler başardıktan sonra farklı davranmaya başlıyor. Bunu yaşasam nefret ederdim." dedi. Onun için en önemlisi kendinden ve kimliğinden şaşmamak. Dünyayı gezerken memleketiyle bağlarını da koparmayan Emma'nın bu sözleriyle hepimiz bağ kurabiliriz. Yolculuğunda Emma'ya katıl. Belki bir gün sen de onun yerinde olabilirsin.