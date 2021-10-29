Mexico City'li Futbolcu Alan Landeros Gitgide Ustalaşıyor

Spor tutkusunu keşfetmenin yanlış bir yolu yoktur. Mexico City'de 20 yaşında bir öğrenci olan Alan Landeros sokak futboluyla internette gezinirken tanıştı ve oyuncuların yaratıcı tarzlarından çok etkilendi. Normal futbolla karşılaştırıldığında sokak futbolu genellikle daha dar alanlarda, daha az kişiyle oynanan ve daha çok skor yapılan bir oyundur. Sokak futbolunda sıkı kontrol, bireysel beceri ve hızlı düşünme çok önemlidir. Alan gibi oyuncular, bir araya getirildiğinde diğer oyuncularla yaptıkları bölgesel maçlarda performansa dönüşen çeşitli hareketler geliştirmek için saatlerini harcar. Alan için sokak futbolu bir oyundan çok bir kendini ifade etme biçimidir.



Alan ile etkileyici repertuarını geliştirdiği Axomiatla Park'ta buluştuk. Hızlı bir mola sırasında bize yerel sokak futbolu topluluğunu ve sporun yaratıcılığını yansıtmasına nasıl yardımcı olduğunu anlattı.