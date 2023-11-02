Eliud Kipchoge

Yarıştığın kadar dinlen.

Çoğu koşucu dinlenmeyi ciddiye almaz ve bunu "antrenmanın" bir parçası olarak görmez. Aslında dinlenerek daha fazlasını başarır, sağlıklı kalır ve yarış gününde ihtiyaç duyduğun hızı kazanırsın.