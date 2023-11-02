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Son güncellenme tarihi: 2 Kasım 2023
Okuma süresi: 3 dk

Berlin 2023

ELIUD KIPCHOGE

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Eliud Kipchoge

Eliud'un Deneyimleri

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    Sabırlı olursan hedefine daha çabuk ulaşırsın.

    Koşu sabır ister. Kararlı kalmak zordur. İlerleme kaydetmek yavaş gibi gelebilir. Ancak uzun süreli başarı için koşucuların sürece olan bakış açılarını değiştirmeleri ve planlı, düzenli çalışmaktan keyif almaları gerekir.

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    Mesafeler inancını kuvvetlendirsin.

    Başarıya giden yolda en önemlisi kendine inanmaktır. Koşuda karşılaştığın zorluklara nasıl baktığın önemli. Bitiş çizgisine ulaşmak için kendine, kararlarına ve disiplinine inanmalısın.

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    Yarıştığın kadar dinlen.

    Çoğu koşucu dinlenmeyi ciddiye almaz ve bunu "antrenmanın" bir parçası olarak görmez. Aslında dinlenerek daha fazlasını başarır, sağlıklı kalır ve yarış gününde ihtiyaç duyduğun hızı kazanırsın.

Eliud'un Adını Taşıyan Koleksiyon

Eliud Kipchoge, 20. YILIN ONURUNA

Eliud'un Adını Taşıyan Koleksiyon

20. YILIN ONURUNA

Eliud Kipchoge'nin stilinden ilham alan ve her koşucuya uygun olarak tasarlanan bir koleksiyon.

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    Yeni Zaferler

Orijinal yayınlanma tarihi: 2 Kasım 2023