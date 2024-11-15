Aile Oyun Rehberi

Aile Oyun Rehberimizi Keşfet

Hem yetişkinler hem de çocuklar için oyunun aktif ve sağlıklı bir yaşam sürmede önemli rolü vardır. Sorumluluklar ve hayatın getirdiği görevler yaşımız büyüdükçe artar ve çocukluktan gelen oyun algımızı canlı tutmamız gittikçe zorlaşır.

Çocuklar hayal gücü kullanıldığında spora ve egzersize daha yatkın olurlar. Bu yüzden çocuğumuzu anlamak üzere içimizdeki çocuğu yeniden keşfetmenin zamanı geldi. Playful Den'in oyun uzmanı Emma ile birlikte hazırladığımız uzman oyun rehberi programımızı incele. Eğlenceyi bulmak artık kendin, ailen ve arkadaşların için daha kolay olacak.

Ne beklemelisin?

- Günlük rutininde oyunun gerçek gücünü ortaya çıkarmak üzere çocuk uzmanlarımız tarafından tasarlanan özel bir oyun rehberi.

- Oyun deneyimini bir üst düzeye taşıyacak, takip etmesi kolay dört modüle bölünmüş uzman aile ipuçları.

- Kullanım ve erişim kolaylığı için Nike App'te saklanır.