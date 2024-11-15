Aile Oyun Rehberi

Aile Oyun Rehberimizi Keşfet
Oyun Seninle Başlar
Hem yetişkinler hem de çocuklar için oyunun aktif ve sağlıklı bir yaşam sürmede önemli rolü vardır. Sorumluluklar ve hayatın getirdiği görevler yaşımız büyüdükçe artar ve çocukluktan gelen oyun algımızı canlı tutmamız gittikçe zorlaşır.
Çocuklar hayal gücü kullanıldığında spora ve egzersize daha yatkın olurlar. Bu yüzden çocuğumuzu anlamak üzere içimizdeki çocuğu yeniden keşfetmenin zamanı geldi. Playful Den'in oyun uzmanı Emma ile birlikte hazırladığımız uzman oyun rehberi programımızı incele. Eğlenceyi bulmak artık kendin, ailen ve arkadaşların için daha kolay olacak.
Ne beklemelisin?
- Günlük rutininde oyunun gerçek gücünü ortaya çıkarmak üzere çocuk uzmanlarımız tarafından tasarlanan özel bir oyun rehberi.
- Oyun deneyimini bir üst düzeye taşıyacak, takip etmesi kolay dört modüle bölünmüş uzman aile ipuçları.
- Kullanım ve erişim kolaylığı için Nike App'te saklanır.
Oyun Nedir?
Ebeveynlerin kendilerini bir oyun modeli olarak görmelerini ve oyuna alan açmanın, çocuklarıyla olan oyun deneyimlerine pozitif bir etkisi olacağını anlamalarını sağlamak.
Neden Hepimiz Farklı Şekilde Oynuyoruz?
Herkesin farklı şekilde oyun oynamayı sevdiğini anlamak ve hem kendilerinin hem de çocuklarının oyun karakterlerinin farkında olmak, çocukları motive etme ve uyumlu aktiviteler bulma konusunda ebeveynlere öz güven verir.
Bir Zihin Yapısı Olarak Oyun
Spontane davranmayı benimsemekten eğlenceye yönelik yeni yollara kucak açmaya kadar zihin yapını ve fiziksel ortamını oyuna daha müsait hale getirmek, oyunun günlük hayatında daha organik şekilde yer almasına imkan tanır.
Oynamaya Devam Etme
Ebeveynler, yeni dersleri ve eylemleri yeni davranışlara ve düşünme biçimlerine dönüştürerek oyunu sürdürebilir. Her şeyden önce ailenin benzersiz kültürünü keşfetmelisin.