Tre enkla sätt att skapa dina egna HIIT-träningspass

1. Varje minut på minuten (EMOM, Every Minute On the Minute)

I början av varje minut under en förutbestämd total träningstid ger du allt du har under ett visst antal repetitioner av en viss övning (eller övningar). Sedan vilar du under den tid som finns kvar av varje minut.

När du planerar ett EMOM-pass föreslår Frost att du ska välja en övning för nederkroppen, en för överkroppen, en coreövning och en intensiv helkroppsövning (till exempel: squats, armhävningar, situps och burpees). Bestäm hur långt ditt träningspass ska vara (till exempel 20 minuter) och hur många repetitioner du ska göra av varje rörelse. Du kan välja olika antal repetitioner för olika övningar (till exempel 15, 12, 10, 8) eller välja samma antal repetitioner för alla övningar (kanske 10). Upprepa sekvensen tills den bestämda tiden är slut. Här är ett exempel på hur passet kan se ut:

20-minuters styrka för hela kroppen

Minut 1: 15 squats

Minut 2: 12 armhävningar

Minut 3: 10 situps

Minut 4: 8 burpees

Minut 5: 15 squats

Minut 6: 12 armhävningar

Minut 7: 10 situps

Minut 8: 8 burpees …

… och så vidare till minut 20: 8 burpees