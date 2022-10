Mamba Mentality: Oräddhet

Två matcher in på en lovande rookiesäsong drabbades Sabrina av en allvarlig vristskada som skulle göra vem som helst riktigt skakad. Återhämtning är aldrig enkelt, men hon använde sin mentors Mamba Mentality för att konfrontera sina rädslor och komma tillbaka på planen.



Devin har varit orädd under hela sin basketkarriär. Han tar tillvara på alla sina möjligheter och han försökte få Kobe att smaka på sin egen medicin vid deras första möte under hans rookiesäsong. Det är en Mamba Mentality som har gjort Devin till en av bara sex spelare, inklusive Kobe, som har gjort 70 poäng eller mer under en match. Tack vare oräddhet.